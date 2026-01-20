В 2026 году выросли максимальные суммы пособия по беременности и родам

Сумма пособия зависит от длительности отпуска и при многоплодной беременности составит более 1,3 млн.

С 1 января выросли максимальные суммы пособия по беременности и родам, сообщил Минтруд. Сумма зависит от длительности отпуска: 140, 156 или 194 календарных дня.

«Пособие назначается на основании электронного листка нетрудоспособности и выплачивается будущей маме суммарно за весь период отпуска по беременности и родам», — пояснило ведомство.

Размер пособия: 100% среднего заработка беременной женщины за два предшествующих календарных года до отпуска по беременности и родам.

Максимальные суммы выплат:

Срок отпуска Максимальная сумма пособия 140 дней 955 836 руб. 156 дней (осложненные роды) 1 065 074,4 руб. 194 дня (многоплодная беременность) 1 324 515,6 руб.

Для оформления пособия нужно обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам.