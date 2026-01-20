В 2026 году выросли максимальные суммы пособия по беременности и родам
С 1 января выросли максимальные суммы пособия по беременности и родам, сообщил Минтруд. Сумма зависит от длительности отпуска: 140, 156 или 194 календарных дня.
«Пособие назначается на основании электронного листка нетрудоспособности и выплачивается будущей маме суммарно за весь период отпуска по беременности и родам», — пояснило ведомство.
Размер пособия: 100% среднего заработка беременной женщины за два предшествующих календарных года до отпуска по беременности и родам.
Максимальные суммы выплат:
Срок отпуска
Максимальная сумма пособия
140 дней
955 836 руб.
156 дней (осложненные роды)
1 065 074,4 руб.
194 дня (многоплодная беременность)
1 324 515,6 руб.
Для оформления пособия нужно обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам.
