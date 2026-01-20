🏩 Через сколько лет можно продать квартиру без НДФЛ, зависит от региона
В настоящее время более 20 регионов приняли законы об уменьшении минимального срока владения.
В большинстве случаев минимальные сроки владения установлены для тех, кто продает квартиры в рамках программы для обеспечения жильем детей-сирот.
Снижение срока для всех жителей региона, продающих квартиры на территории региона, установлено в Якутии, Ханты-Мансийском ао, Ставропольском крае, Иркутской области, Севастополе, Магаданской, Амурской, Астраханской областях, Карачаево-Черкессии, в Республике Алтай.
В Самарской области снизили минимальный срок владения для обманутых дольщиков. Об этом мы рассказывали тут.
Полный перечень этих регионов смотрите здесь.
С такими темпами снижения лимитов скоро будем платить НДС за каждый проданный пирожок, а бухгалтеры начнут требовать надбавку за вредность.