🏩 Через сколько лет можно продать квартиру без НДФЛ, зависит от региона

Если продать жилье после истечения минимального срока владения, то доход не облагается НДФЛ и его не надо декларировать. Минимальный срок владения в общем случае – 5 лет, в некоторых случаях – 3 года. Но регионы могут уменьшать его вплоть до нуля.

В настоящее время более 20 регионов приняли законы об уменьшении минимального срока владения.

В большинстве случаев минимальные сроки владения установлены для тех, кто продает квартиры в рамках программы для обеспечения жильем детей-сирот.

Снижение срока для всех жителей региона, продающих квартиры на территории региона, установлено в Якутии, Ханты-Мансийском ао, Ставропольском крае, Иркутской области, Севастополе, Магаданской, Амурской, Астраханской областях, Карачаево-Черкессии, в Республике Алтай.

В Самарской области снизили минимальный срок владения для обманутых дольщиков. Об этом мы рассказывали тут.

Полный перечень этих регионов смотрите здесь.