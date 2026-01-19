В каких регионах снижен минимальный срок владения квартирой для НДФЛ: перечень на 2026 год

Срок владения квартирой в Ростовской области

Законом Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС (статья 9.3) в регионе установлен нулевой срок владения жильем.

Он распространяется на тех, кто купил квартиру за маткапитал. Срок 0 лет действует, если доли в квартире выделены из-за маткапитала, а до этого квартира как минимум 5 лет была в собственности человека, которому этот маткапитал выдан.

То есть, по сути, эта льгота – для детей, которым доли выделяют зачастую уже перед продажей квартиры.

Отметим, что ранее эта региональная норма была очень актуальна и помогала семьям с детьми продать квартиру без НДФЛ.

Но с 2024 года в НК РФ внесли норму, по которой срок владения квартирой для детей считают от даты приобретения квартиры родителями. Об этом мы рассказывали тут.

Поэтому теперь данная норма областного закона уже не актуальна, потому что при 5-летнем сроке владения квартирой родителями их дети освобождены от НДФЛ по норме Налогового кодекса.