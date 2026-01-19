В каких регионах снижен минимальный срок владения квартирой для НДФЛ: перечень на 2026 год

Минимальный срок владения квартирой в 2026 году
Продать квартиру без налога можно, если прошел минимальный предельный срок владения ею.
В общем случае минимальный срок владения – 5 лет. Это определено пунктом 4 статьи 217.1 НК РФ.
В ряде случаев минимальный срок владения составляет 3 года по пункту 3 статьи 217.1 НК РФ. Это случаи, когда квартира:
получена по наследству;
получена по приватизации;
подарена родственником;
получена по договору ренты;
получена от личного фонда;
является единственным жильем.
Отметим, что норма про минимальный срок владения с 2026 года не действует для физлиц – иноагентов.
Изменение минимального срока владения в регионе
У региональных властей есть право вплоть до нуля уменьшать минимальный предельный срок владения. Об этом сказано в пункте 6 статьи 217.1 НК РФ.
Причем до недавнего времени регионы могли снижать только 5-летний срок владения, который установлен пунктом 4 статьи 217.1 НК РФ.
Однако с 2025 года региональные власти получили право уменьшать и 3-летний срок владения, который установлен пунктом 3 статьи 217.1 НК РФ.
В каких регионах в 2026 году снижен минимальный срок владения
Минимальный срок владения снижен в таких регионах:
Ростовская область;
Республика Саха (Якутия);
Чукотский автономный округ;
Ханты-Мансийский ао – Югра;
Ставропольский край;
Иркутская область;
Севастополь;
Магаданская область;
Карачаево-Черкесская Республика;
Амурская область;
Омская область;
Астраханская область;
Республика Алтай;
Камчатский край;
Республика Крым;
Забайкальский край;
Сахалинская область;
Кемеровская область – Кузбасс;
Томская область;
Красноярский край;
Новосибирская область;
Республика Бурятия;
Ленинградская область;
Самарская область.
Срок владения квартирой в Ростовской области
Законом Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС (статья 9.3) в регионе установлен нулевой срок владения жильем.
Он распространяется на тех, кто купил квартиру за маткапитал. Срок 0 лет действует, если доли в квартире выделены из-за маткапитала, а до этого квартира как минимум 5 лет была в собственности человека, которому этот маткапитал выдан.
То есть, по сути, эта льгота – для детей, которым доли выделяют зачастую уже перед продажей квартиры.
Отметим, что ранее эта региональная норма была очень актуальна и помогала семьям с детьми продать квартиру без НДФЛ.
Но с 2024 года в НК РФ внесли норму, по которой срок владения квартирой для детей считают от даты приобретения квартиры родителями. Об этом мы рассказывали тут.
Поэтому теперь данная норма областного закона уже не актуальна, потому что при 5-летнем сроке владения квартирой родителями их дети освобождены от НДФЛ по норме Налогового кодекса.
Срок владения квартирой в Якутии
Законом Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З № 17-V (статья 1.1 в редакции закона от 29.11.2024 2778-З № 267-VII) в регионе установлены такие минимальные сроки владения:
3 года – для всех;
1 год – для тех, кто продал квартиру региональным или местным властям для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья.
При этом сведения о продавцах квартир детям-сиротам и переселенцам (когда срок владения – 1 год) власти ежегодно должны передавать в ФНС до 1 марта.
Срок владения квартирой на Чукотке
Областным законом от 18.05.2015 № 47-ОЗ (статья 2.1) минимальный срок владения квартирой снижен до 1 месяца для тех, кто продал квартиру для последующего обеспечения детей-сирот, в том числе старше 23 лет.
Срок владения квартирой в Ханты-Мансийске
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.09.2015 № 70-оз минимальный срок владения недвижимостью снижен до 3 лет.
Причем законом от 23.12.2021 № 107-оз уточнили, что снижение минимального срока касается только жилых помещений, расположенных на территории региона.
Срок владения квартирой в Ставропольском крае
Законом от 09.03.2016 № 22-кз в регионе минимальный срок владения снижен до 3 лет для всех, кто продает квартиру в Ставропольском крае.
Срок владения квартирой в Иркутской области
По закону от 28.04.2020 № 40-оз (в редакции закона от 30.05.2023 № 58-ОЗ) в регионе минимальный срок владения составляет:
3 года – для всех, кто продал квартиру на территории региона;
1 год – для тех, кто продал квартиру для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот.
Сведения о продавших квартиру детям-сиротам региональные власти направляют в ФНС до 1 февраля.
Срок владения квартирой в Севастополе
Законом от 17.11.2020 № 610-ЗС в регионе минимальный срок владения составляет 3 года для всех, кто продал квартиру в Севастополе.
Срок владения квартирой в Магаданской области
Законом Магаданской области от 27.11.2020 № 2532-ОЗ (в редакции закона от 28.07.2022 № 2721-ОЗ) минимальный срок владения снижен до 3 лет для всех, кто продает квартиру на территории региона.
Срок владения квартирой в Карачаево-Черкессии
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 24.06.2021 № 35-РЗ минимальный срок владения снижен до 3 лет для всех, кто продает квартиру на территории этого региона.
Срок владения квартирой в Амурской области
Законом от 08.09.2021 № 802-ОЗ минимальный срок владения снижен до 3 лет для всех, кто продает квартиру на территории этого региона.
Срок владения квартирой в Омской области
Законом Омской области от 31.01.2022 № 2464-ОЗ минимальный срок владения жильем снижен до 3 лет для тех, кто продали квартиру для последующего обеспечения жильем детей-сирот.
Срок владения квартирой в Астраханской области
По закону Астраханской области от 15.02.2022 № 7/2022-ОЗ в редакции закона от 06.10.2025 № 58/2025-ОЗ минимальный срок владения жильем составляет:
3 года – для всех, кто продал квартиру на территории региона;
0 – для продажи жилья ребенком-инвалидом или его родителями.
Норма про нулевой срок для детей-инвалидов введена в регионе с 2026 года и будет действовать по сделкам купли-продажи после 01.01.2026.
Срок владения квартирой в Республике Алтай
Законом Республики Алтай от 10.06.2025 № 49-РЗ установлен такой минимальный срок владения:
3 года – для всех, кто продал квартиру на территории региона;
1 месяц – для тех, кто продал квартиру для последующего обеспечения жильем детей-сирот.
Причем в законе указано, что срок в 1 месяц действует для минимального срока владения как по пункту 4 статьи 217 НК РФ, так и по пункту 3, то есть снижен и 5-летний, и 3-летний сроки владения. Таким образом через 1 месяц владения можно продать квартиру Администрации города для детей-сирот, если эта квартира ранее была куплена или же получена по наследству.
При этом в региональном законе есть оговора – срок владения 1 месяц для продажи квартир для детей-сирот действует только в том случае, если в действиях продавца квартиры нет признаков предпринимательской деятельности.
Отметим, что ранее в Республике Алтай действовал другой закон об уменьшении минимального срока – от 04.07.2022 № 47-РЗ. Но с 01.01.2025 его отменили и применяется закон от 10.06.2025 № 49-РЗ.
Срок владения квартирой в Камчатском крае
Законом Камчатского края от 26.11.2021 № 6 (статья 2.1) минимальный срок владения снижен до 3 лет для тех, кто продает квартиры для обеспечения жильем детей-сирот.
До 15 февраля сведения о таких продавцах региональные власти должны передавать в ФНС.
Срок владения квартирой в Республике Крым
Законом Республики Крым от 27.10.2023 № 473-ЗРК/2023 минимальный срок владения жильем снижен до 1 года для тех, кто продал квартиру для последующего обеспечения жильем детей-сирот.
До 15 февраля сведения о таких продавцах региональные власти должны передавать в ФНС.
Срок владения квартирой в Забайкальском крае
По закону Забайкальского края от 10.11.2023 № 2251-ЗЗК минимальный срок владения жильем составляет 1 месяц. Он действует для квартир, которые продают для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот и для переселенцев из ветхого жилья.
В регионе до 1 месяца снижен 5-летний срок владения, то есть в случаях, когда эту квартиру ранее купили, а не получили по наследству, дарению и приватизации.
Срок владения квартирой в Сахалинской области
Законом Сахалинской области от 25.12.2023 № 144-ЗО минимальный срок владения жильем снижен до 1 года для тех, кто продает квартиры для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот.
Снижен только 5-летний срок владения, то есть в случаях, когда эту квартиру ранее купили, а не получили по наследству, дарению и приватизации.
Срок владения квартирой в Кемеровской области (Кузбассе)
Законом Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2024 № 39-ОЗ минимальный срок владения жильем снижен до 1 года для тех, продает квартиру органам местного самоуправления для обеспечения жильем детей-сирот.
При этом льгота действует только один раз. Если продать вторую квартиру по этой же программе для детей-сирот, срок владения уже не снижается.
Сведения о таких сделках региональные власти передают в ФНС до 1 февраля.
Изначально льгота действовала только снижения 5-летнего срока владения по пункту 4 статьи 217.1 НК РФ. Но законом от 26.09.2025 № 100-ОЗ внесли поправки и теперь снижение до 1 года действует и для 3-летнего срока владения.
Срок владения квартирой в Томской области
Законом Томской области от 15.07.2024 № 59-ОЗ минимальный срок владения жильем снижен до 1 месяца при продаже квартиры для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот и для переселенцев из ветхого жилья.
Сведения о таких сделках Администрация региона передает в ФНС до 1 февраля.
Снижение действует только для 5-летнего срока владения, то есть в случаях, когда квартиру ранее купили, а не получили по наследству, дарению и приватизации.
Срок владения квартирой в Красноярском крае
Законом Красноярского края от 20.03.2025 № 9-3756 минимальный срок владения жилой недвижимостью снижен до 1 года для тех, кто продает квартиры для детей-сирот, в том числе старше 23 лет.
Причем льгота действует как при продаже квартиры органам власти, так и самим детям-сиротам по сертификату.
Сведения о таких сделках региональные власти передают в ФНС до 1 февраля.
Срок владения квартирой в Новосибирской области
Законом Новосибирской области от 13.05.2025 № 584-ОЗ минимальный срок владения снижен до 1 года для тех, кто продает квартиры для обеспечения жильем детей-сирот.
Срок владения квартирой в Республике Бурятия
Законом Республики Бурятия от 09.10.2025 № 1140-VII минимальный срок владения жильем уменьшен до 1 года для тех, кто продает квартиры для обеспечения жильем детей-сирот, в том числе старше 23 лет.
Сведения о таких сделках региональные власти передают в ФНС до 1 февраля.
Срок владения квартирой в Ленинградской области
Законом Ленинградской области от 13.11.2025 № 140-оз минимальный срок владения снижен до 3 лет для тех, кто продает квартиры для детей-сирот, в том числе старше 23 лет.
Причем льгота действует как при продаже квартиры органам власти, так и самим детям-сиротам за счет выплаты из бюджета.
Эта льгота действует с 1 января 2026 года.
Срок владения квартирой в Самарской области
Законом Самарской области от 30.12.2025 № 143-ГД минимальный срок владения жильем снижен до 1 года для обманутых дольщиков.
Эта мера введена с 1 января 2025 года.
Отметим, что при покупке квартиры по ДДУ срок владения идет от даты полного расчета с застройщиком. Но обманутые дольщики взамен оплаченной квартиры получают другую, а по ней срок владения идет от даты регистрации в Росреестре.
Поэтому при продаже этой квартиры многим приходится платить НДФЛ.
Самарские обманутые дольщики смогут продать квартиру без НДФЛ через 1 гол владения.
Как применять региональный срок минимального владения
Минимальный срок, установленный региональным законом, применяется физлицами, которые платят НДФЛ по месту жительства в таком регионе.
То есть имеет значение, где прописан (зарегистрирован) продавец квартиры.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 06.02.2023 № БС-19-11/23@ и Минфин в письме от 07.04.2023 № 03-04-05/31382.
Минимальный срок владения квартирой для НДФЛ в регионах: таблица
Регион
Закон
Минимальный срок владения
Для кого установлены правила
Ростовская область
Закон № 843-ЗС от 10.05.2012
0
доли в жилье, купленном на маткапитал, определены по соглашению и до этого квартира принадлежала семье не менее 5 лет
Республика Саха (Якутия)
3 года или 1 год
3 года – для всех;
1 год – при продаже для обеспечения жильем детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья
Чукотский автономный округ
Закон № 47-ОЗ от 18.05.2015
1 месяц
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Ханты-Мансийский ао – Югра
Закон № 70-оз от 27.09.2015 (в редакции закона от 23.12.2021 № 107-оз)
3 года
для всех, кто продает квартиру в этом регионе
Ставропольский край
Закон № 22-кз от 09.03.2016
3 года
для всех, кто продает квартиру в этом регионе
Иркутская область
Закон № 40-оз от 28.04.2020 (в редакции закона от 30.05.2023 № 58-ОЗ
3 года или 1 год
3 года – для всех;
1 год – для продажи детям-сиротам
Севастополь
Закон № 610-ЗС от 17.11.2020
3 года
для всех, кто продает квартиру в этом регионе
Магаданская область
Закон № 2532-ОЗ от 27.11.2020 (в редакции закона от 28.07.2022 № 2721-ОЗ)
3 года
для всех, кто продает квартиру в этом регионе
Карачаево-Черкесская Республика
Закон № 35-РЗ от 24.06.2021
3 года
для всех, кто продает квартиру в этом регионе
Амурская область
Закон № 802-ОЗ от 08.09.2021
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 01.01.2016
Омская область
Закон № 2464-ОЗ от 31.01.2022
3 года
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Астраханская область
Закон № 7/2022-ОЗ от 15.02.2022 (в редакции закона от 06.10.2025 № 58/2025-ОЗ)
3 года и 0
3 года – для всех, кто приобрел недвижимость после 01.01.2022;
0 – для детей-инвалидов и их родителей после 01.01.2026
Республика Алтай
Закон от 10.06.2025 № 49-РЗ
3 года или 1 месяц
3 года – для всех;
1 месяц – для продажи детям-сиротам
Камчатский край
Закон № 6 от 26.11.2021
3 года
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Республика Крым
1 год
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Забайкальский край
Закон № 2251-ЗЗК от 10.11.2023
1 месяц
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья
Сахалинская область
Закон № 144-ЗО от 25.12.2023
1 год
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Кемеровская область - Кузбасс
Закон № 39-ОЗ от 25.04.2024 (в редакции закона от 26.09.2025 № 100-ОЗ)
1 год
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Томская область
Закон № 59-ОЗ от 15.07.2024
1 месяц
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья
Красноярский край
Закон от 20.03.2025 № 9-3756
1 год
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Новосибирская область
Закон от 13.05.2025 № 584-ОЗ
1 год
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Республика Бурятия
Закон от 09.10.2025 № 1140-VII
1 год
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Ленинградская область
Закон от 13.11.2025 № 140-оз
3 года
при продаже для обеспечения жильем детей-сирот
Самарская область
Закон от 30.12.2025 № 143-ГД
1 год
для обманутых дольщиков
