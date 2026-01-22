С 1 октября 2026 банкам разрешат не контролировать целевое использование небольших новых кредитов

Банки не будут проверять целевое использование кредитов до 1 млн рублей.

Банки с 1 октября 2026 года могут получить право не проверять целевое использование кредитов на сумму до 1 млн рублей.

Об этом говорится в материалах Центробанка.

«Проверка целевого использования незначительных по величине ссуд трудоемка и не целесообразна. Решение: разрешается не контролировать целевое использование незначительных по величине (до 1 млн рублей) ссуд, предоставленных физическим лицам на потребительские цели», — говорится в сообщении.

Новая норма может вступить в силу с 1 октября 2026 года и будет применяться к новым ссудам.

ЦБ считает, что такая мера снизит операционную нагрузку на банки и надзорные подразделения регулятора.