❗ ФНС добавила коды статуса налогоплательщика для 6-НДФЛ

В справке о доходах и суммах налога физлица появились новые коды для иноагентов и нерезидентов РФ.

Налоговики направили дополнительные рекомендуемые коды для определения статуса налогоплательщика в расчете 6-НДФЛ. Об этом сказано в письме ФНС от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@.

В приложении 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица» за 2026 год используют также следующие коды:

  • 0 — налогоплательщик со статусом иностранного агента;

  • 9 — налогоплательщик — налоговый резидент и гражданин государства — члена Евразийского экономического союза, получающий доходы от трудовой деятельности на территории России, но не является налоговым резидентом.

