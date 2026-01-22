❗ ФНС добавила коды статуса налогоплательщика для 6-НДФЛ

В справке о доходах и суммах налога физлица появились новые коды для иноагентов и нерезидентов РФ.

Налоговики направили дополнительные рекомендуемые коды для определения статуса налогоплательщика в расчете 6-НДФЛ. Об этом сказано в письме ФНС от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@.

В приложении 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица» за 2026 год используют также следующие коды: