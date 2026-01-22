💳 Переводы с карты на карту: откуда ждать проблем. Выпуск № 9 подкаста «Налоговое утро»
В прошлом году Клерк много писал о том, что ажиотаж, возникший вокруг переводов с карты на карту раздут. Но проблемы и правда могут возникнуть, если банку не понравятся операции, а там и ФНС подтянется.
В новом выпуске обсуждаем, что вызовет подозрения, когда налоговая также может заинтересоваться переводами и проверить личные счета.
