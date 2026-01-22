💬 На Wildberries ИИ начал пересказывать отзывы на товары

РВБ тестирует функцию «Важное из отзывов» на маркетплейсе. В ее основе — нейросеть, которая кратко пересказывает содержание отзывов, сообщила пресс-служба Объединенной компании Wildberries & Russ.

Пересказ генерируется на основе свежих отзывов, выделяя наиболее часто упоминаемые характеристики. Текст автоматически обновляется при появлении новых отзывов.

«Отзывы — это важный фактор принятия решения о покупке, большинство покупателей обращают на них внимание при выборе товара. Нейросетевые пересказы — это новый формат взаимодействия с отзывами, который позволяет быстро выделить главное без необходимости читать десятки или сотни мнений», — считает руководитель направления «Отзывы, вопросы и рейтинг товара» РВБ Полина Овчинникова.

Функция «Важное из отзывов» не влияет на рейтинг товара, не скрывает отзывы и не заменяет их.

Пользователи могут оценивать корректность сгенерированного пересказа и сообщать о неточностях.

Функция уже доступна большинству пользователей мобильного приложения, позже она появится и на сайте.

