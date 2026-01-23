🔒 Банки блокируют оплату туров через СБП

Туристические операторы, которые принимают платежи на личную карту, столкнулись с блокировками операций со стороны банков.

С 1 января 2026 года Центробанк ужесточил контроль за переводами между физлицами, блокируя все подозрительные платежи. Из-за этого пострадали турагенты, которые принимают оплату на личные карты.

С путешественниками работают не только туристические компании, но и турагенты-фрилансеры, а также ИП. Они могут принимать платежи на личные карты, в том числе по Системе быстрых платежей (СБП). Такие операции начали считать подозрительными и блокировать, сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Суммы блокировки находятся в диапазоне от 20-50 до 300 тыс. рублей. Например, одному турагенту ВТБ заблокировал перевод по QR-коду на сумму 72 тыс. Клиентам пришлось лично посетить отделение банка, поскольку по телефону снять блокировку отказывались.

Если платеж в адрес туристического агента заблокировали, АТОР рекомендует: связаться со службой безопасности банка;

объяснить назначение перевода ;

запросить у туроператора договор и подтверждение бронирования, чтобы предоставить информацию сотруднику кредитной организации.

Внезапная блокировка счета по 115-ФЗ – кошмар любого бизнеса. Узнайте последние изменения в законе 115-ФЗ: смотрите запись вебинара «Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика».