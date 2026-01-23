🔥 На АУСН точно не надо платить страховые взносы за директора с МРОТ
Разъяснение дает ФНС в письме от 15.01.2026 № БС-4-11/117@.
На АУСН база по взносам за директора будет, а взносов не будет, потому что тариф – 0%.
27 093 х 0% = 0.
Так что организации на АУСН не платят взносы за директора и не сдают РСВ.
Напомним, ранее ФНС выпустила письмо от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@, в котором:
пояснила, что на АУСН норма про взносы за директора распространяется;
умолчала, что взносов по факту не будет.
Это письмо мы разбирали тут.
Бухгалтеры всполошились и активно обсуждали, что же ФНС имела в виду.
Сейчас интрига разрешилась, и пасьянс сошелся.
ФНС в дополнение к письму от 22.12.2025 выпустила новое письмо с четким разъяснением о том, что на АУСН взносов за директора нет.
