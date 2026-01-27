8061 ОК НДС на УСН деск
🍲 Для готовой еды хотят ввести обязательную маркировку

В 2025 году больше 60% проб готовой еды не соответствовали санитарным нормам, поэтому Роспотребнадзор настаивает на маркировке готовой еды.

В Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) рассказали, что власти обсуждают возможность ввести маркировку готовой еды. Представители бизнеса поддержали инициативу Роспотребнадзора, но только если будут соблюдены важные условия.

Предприниматели хотят начать маркировку с пилотного проекта, а также выработать единый подход к предмету регулирования. В частности, маркировка может затронуть всю переработанную пищевую продукцию в упаковке, а нужно исключить смешение «промышленной» готовой еды и продукции предприятий общепита. Об этом пишут «Известия».

«Маркировка готовой еды способна предотвращать массовые отравления граждан: прозрачная прослеживаемость продукции позволяет оперативно выявлять партии с нарушениями и блокировать их реализацию как на фабриках-кухнях, так и на кассе — даже если проблема обнаружена лишь в одном экземпляре», — сказал президент АППГЕ Сергей Беляков.

Ввести маркировку порекомендовали в Общественном совете при Роспотребнадзоре из-за того, что в 2025 году 64% проб готовой еды не соответствовали нормам СанПиНа.

Налоговые изменения 2026

Правительство готово вернуть прежние лимиты для ПСН и УСН без НДС

Разбираем, что именно было сказано, почему эта тема возникла именно сейчас и какие изменения могут последовать.

4
бух2007

Правительство готово вернуть прежние лимиты для ПСН и УСН без НДС

о временном смягчении правила по новому лимиту для патента. То есть ИП, которые по итогам 2025 года не превысили старый лимит в 60 млн рублей, смогут применять ПСН в 2026 году.

не говорил он такого. Речь шла про изменение правил для НДС в общепите. Про лимиты на УСН и ПСН речи не было. Никто их повышать не будет. Не для того их снижали

