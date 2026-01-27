🍲 Для готовой еды хотят ввести обязательную маркировку
В Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) рассказали, что власти обсуждают возможность ввести маркировку готовой еды. Представители бизнеса поддержали инициативу Роспотребнадзора, но только если будут соблюдены важные условия.
Предприниматели хотят начать маркировку с пилотного проекта, а также выработать единый подход к предмету регулирования. В частности, маркировка может затронуть всю переработанную пищевую продукцию в упаковке, а нужно исключить смешение «промышленной» готовой еды и продукции предприятий общепита. Об этом пишут «Известия».
«Маркировка готовой еды способна предотвращать массовые отравления граждан: прозрачная прослеживаемость продукции позволяет оперативно выявлять партии с нарушениями и блокировать их реализацию как на фабриках-кухнях, так и на кассе — даже если проблема обнаружена лишь в одном экземпляре», — сказал президент АППГЕ Сергей Беляков.
Ввести маркировку порекомендовали в Общественном совете при Роспотребнадзоре из-за того, что в 2025 году 64% проб готовой еды не соответствовали нормам СанПиНа.
