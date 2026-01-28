⏳ 28 января – последний день для уплаты налогов

До 28 января 2026 включительно нужно успеть заплатить налоги и страховые взносы.

Региональное УФНС напомнило о сроках уплаты налогов.

Так, не позднее 28 января 2026 года нужно заплатить:

ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций — за декабрь 2025 г.;

первый ежемесячный аванс по налогу на прибыль — подлежащий уплате в первом квартале 2026;

страховые взносы — за декабрь 2025;

НДФЛ — за период с 1 по 22 января 2026;

1/3 НДС — за четвертый квартал 2025;

НДПИ — за декабрь 2025;

туристический налог — за четвертый квартал 2025;

НПД самозанятых — за декабрь 2025;

акцизы — за декабрь 2025;

налог в связи с прекращением деятельности на УСН – за декабрь 2025;

налог, если плательщик утратил право применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13 НК – за четвертый квартал 2025;

ЕСХН-налог за декабрь 2025 в связи с прекращением деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя.

НДФЛ за период с 23 по 31 января 2026 нужно будет уплатить до 5 февраля.

