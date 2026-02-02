Роструд рассказал, как работает сервис «Урегулирование разногласий между работником и работодателем»
Работник, который считает что его трудовые права нарушены, сначала может направить обращение работодателю.
Как будет урегулироваться ситуация:
Работник направляет обращение своему работодателю с указанием e-mail и ИНН компании, выбрав категорию, которая соответствует нарушению, и заполнив форму обращения.
Работодатель может дать ответ через портал и урегулировать вопрос.
Если в течение 14 календарных дней вопрос не решили — работник может перенаправить обращение в ГИТ.
Сервис доступен для зарегистрированных пользователей портала Онлайнинспекция.рф.
Чтобы направлять обращения и получать уведомления, и работнику, и работодателю нужно авторизоваться, уточнило ведомство.
