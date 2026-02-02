💢 С 1 февраля 2026 АУСН ввели еще в четырех регионах России

Теперь работать на автоУСН можно будет в Ивановской, Томской, Ярославкой областях и Чукотском АО.

С 1 февраля 2026 года автоУСН сможет применять бизнес на территории еще четырех регионов РФ.

Это Ивановская область, Томская область, Ярославская область и Чукотский автономный округ.

Новые юрлица и ИП смогут выбрать АУСН при регистрации или отправить уведомление в течение 30 дней с момента постановки на учет.

Уже работающий бизнес на УСН и самозанятые смогут перейти на АУСН с начала любого месяца. Для этого нужно отправить уведомление через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк не позднее последнего числа предыдущего месяца.

О том, как работать на АУСН в 2026 году, читайте и спрашивайте на форуме «Клерка».

Научим работать на АУСН на онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».