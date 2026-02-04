💰 Росстат: рекордное число россиян стали получать больше 100 тысяч рублей

За 2024 год на 5,3% больше граждан стали зарабатывать 100 тыс. рублей. 21,6% получал от 60 до 100 тысяч.

В 2024 году доля россиян, которые зарабатывают больше 100 тыс. рублей в месяц, выросла до 16,7%. Это рекордное значение за все время наблюдений.

Доля населения с заработком выше 100 тыс. за 2024 год увеличилась на 5,3%. Такую динамику Росстат наблюдает впервые в современной истории. Для сравнения, в 2023 году доля россиян с такими доходами увеличилась на 3,1%.

От 60 до 100 тыс. рублей в 2024 году зарабатывали 21,6%, тогда как в 2023 году таких сотрудников было 18,5%.

На 0,5% вырос удельный вес тех, чьи доходы были от 45 до 60 тыс. рублей. Показатель составил 14,9%.

Впервые ниже 50% упала численность россиян, которые получают до 45 тыс. рублей. Таких сотрудников стало меньше на 8,9%.

Всего в 2024 году реальные доходы населения выросли на 7,3%.