Налоговики назвали 4 условия для вычета за оплату родителям спортивных занятий

Если оплатить родителям на пенсии занятия спортом, то можно заявить социальный налоговый вычет по НДФЛ с 1 января 2026 года.

С 2026 года социальный налоговый вычет можно получить, если оплатить занятия спортом за своих родителей.

Чтобы применять вычет, нужно выполнить следующие условия:

родители получают пенсию ;

занятия входят в специальный перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг. Он есть в распоряжении Правительства от 06.09.2021 № 2466-р;

услуги оказывает организация или ИП из списка Правительства;

оплатить занятия должен тот, кто планирует заявить вычет.

«Порядок предоставления социальных налоговых вычетов с учетом указанных изменений будет применяться к расходам, понесенным с 1 января 2026 года», — сказано на сайте ФНС.

Вычет можно заявить как через работодателя, так и лично, сдав декларацию по форме 3-НДФЛ. Максимальная сумма вычета — не более 150 тыс. рублей в год.