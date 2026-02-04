Налоговики назвали 4 условия для вычета за оплату родителям спортивных занятий
С 2026 года социальный налоговый вычет можно получить, если оплатить занятия спортом за своих родителей.
Чтобы применять вычет, нужно выполнить следующие условия:
родители получают пенсию;
занятия входят в специальный перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг. Он есть в распоряжении Правительства от 06.09.2021 № 2466-р;
услуги оказывает организация или ИП из списка Правительства;
оплатить занятия должен тот, кто планирует заявить вычет.
«Порядок предоставления социальных налоговых вычетов с учетом указанных изменений будет применяться к расходам, понесенным с 1 января 2026 года», — сказано на сайте ФНС.
Вычет можно заявить как через работодателя, так и лично, сдав декларацию по форме 3-НДФЛ. Максимальная сумма вычета — не более 150 тыс. рублей в год.
Начать дискуссию