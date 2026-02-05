ФНС поймала туристический бизнес на сокрытии доходов

Предприниматели занижали доход по УСН, принимая оплату на личные счета. Это выявили налоговики и заставили бизнес уплатить в бюджет больше 4 млн рублей.

В 2025 году налоговики Республики Алтай провели налоговые проверки, которые показали, что представители туристической отрасли занижают свои налоговые обязательства по УСН.

Камеральные проверки показали, что представители гостиничного бизнеса, общепита и проката квадроциклов организовали схему по уходу от налогов. Предприниматели получали деньги на личные счета.

«Чтобы доказать факт ухода от декларирования реальных налоговых обязательств сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай проведена целая серия мероприятий налогового контроля — допросы, истребование документов, контрольные закупки», — сказано на сайте ФНС.

В результате предприниматели сдали уточненные декларации УСН, по которым они должны уплатить в бюджет больше 4 млн рублей.

