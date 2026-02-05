В 2026 году меняются условия назначения единого пособия

Вместе с размером прожиточного минимума вырос размер единого пособия, но учитывать доходы будут иначе.

С 1 января 2026 года увеличился прожиточный минимум, а значит изменился и размер единого пособия, пишет СФР.

Пособие составляет 50%, 75% или 100% от ПМ в регионе проживания и зависит от доходов семьи.

СФР уже автоматически пересчитал выплаты в новом году, и пособие за январь пришло в повышенном размере.

Теперь при оформлении пособия в доходе семьи не учитывают:

единовременную выплату от работодателя при рождении или усыновлении ребенка;

ежемесячную помощь жителям Курской области, потерявшим жилье или имущество.

Для назначения пособия доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев должен быть не ниже 8 МРОТ, напомнил СФР.

В 2026 году это 216 744 рубля, учитываются зарплата и пособие по временной нетрудоспособности.

Но если доходов не было по уважительным причинам, лимит может быть снижен. К уважительным причинам теперь также относятся пенсии по старости, инвалидности, по потере кормильца.

С 1 марта 2026 года будет новый порядок учета алиментов. Если алименты не оформлены через суд, учитываются условные суммы:

1/4 размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на одного ребенка;

1/3 — на двоих;

1/2 — на троих и более детей.

Узнать среднемесячную номинальную начисленную зарплату в регионе можно на сайте Росстата.