Депутат рассказал, как быстро подготовят поправки о регистрации в апартаментах

Конституционный суд не установил сроки, поэтому изменения в законодательство примут в обозримом будущем.

Власти начнут готовить изменения законодательства о разрешении временно регистрироваться в апартаментах в обозримом будущем.

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«В постановлении Конституционного суда нет строгих сроков, но оно обязывает федерального законодателя и правительство РФ внести необходимые изменения. Учитывая, что МВД ранее поддерживало идею учета граждан в апартаментах, работа может быть начата в обозримой перспективе, но точных временных рамок сейчас нет», — пояснил парламентарий.

Решение КС не делает апартаменты жильем, но убирает правовой пробел для покупателей.

«Юридические риски сделок снизятся. Инвесторы и покупатели теперь будут четко понимать: это нежилая недвижимость, но с правом временной регистрации», — уточнил Кошелев.

Возможность зарегистрироваться уберет основное ограничение для покупателей, рассматривавших апартаменты для собственного проживания. Это может повысить спрос и сделать такие объекты ликвиднее. Но значительный рост цен маловероятен, так как остальные минусы остаются – в частности, высокие налоги и отсутствие социальной инфраструктуры.

Ранее КС РФ разрешил россиянам регистрироваться по месту пребывания в нежилых помещениях, пригодных для проживания (апартаментах). Согласно постановлению, отсутствие возможности регистрации при разрешенном проживании необоснованно ограничивает право на свободный выбор места пребывания и право собственности. То есть владельцы не могут в полной мере использовать свое имущество для личных или семейных нужд.

Действующие нормы закона о праве граждан РФ на свободу передвижения и правил регистрации не соответствуют Конституции.

До внесения изменений в законодательство регистрация по месту пребывания для собственников апартаментов и их близких родственников должна проводиться в обычном порядке — как для жилых помещений. Позиция не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства и не меняет правил налогообложения или оплаты ЖКУ.