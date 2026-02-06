Командировка на Крайний Север – не причина проводить медосмотр

Медицинские осмотры работников обязательны только в случаях, прямо указанных законах. Для командировки в районы КС медосмотр проводить не нужно.

Сотрудники летают в регулярные командировки в Ненецкий автономный округ, на побережье Печорского моря. Нужно ли им проходить медосмотр, если выполняемые работы не относятся к работам, перечисленным в п. 11.1-11.4 приказа Минздрава от 28.01.2021 № 29н, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

Медицинские осмотры работников обязательны только в случаях, прямо указанных в ТК или в иных федеральных законах. Например, если работники принимаются на тяжелые работы либо на вредными и (или) с опасными условиями труда, на работы в организации пищевой промышленности, общественного питания.

«Само по себе направление работника в командировку в районы Крайнего Севера не является основанием для прохождения обязательного медицинского осмотра», — пояснил Роструд.

Согласно ст. 220 ТК, обязательные предварительные, а затем ежегодные медосмотры проходят работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда.

Также медосмотры должны проходить работники организаций пищевой промышленности, общепита и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений.

Кроме того, для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые) медосмотры, медицинские осмотры в течение рабочего дня (смены), а также перед выполнением отдельных видов работ.

