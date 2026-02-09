8164 КПК БСН моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Трудовые отношения

Россия на первом месте среди стран с самой низкой безработицей в 2025 году

В декабре 2025 уровень безработицы в России составил 2,2%. Это самый низкий показатель среди стран G20.

По итогам 2025 года Россия получила первое место по показателю самой низкой безработицы среди стран G20. В декабре 2025 года показатель составил 2,2%, что на 0,1% меньше, чем в 2024 году.

Второе место заняла Мексика, где уровень безработица составила 2,4%, на третьем месте — Япония с показателем 2,6%.

Самая высокая безработица оказалась в Южной Африке — 31,9%. Существенный процент незанятого населения зафиксировали во Франции и Турции — 7,7% и в Канаде — 6,8%.

Ситуация с безработицей серьезно ухудшилась в Великобритании: 5,1% в ноябре 2025 года против 4,4% в декабре 2024. На 0,4% показатель вырос во Франции, на 0,3% — в Германии, США и Южной Корее.

Лидером по снижению числа безработных стала Индия (-1,6%), показатель составил 4,8%.

Автор

Контур
ЭДО

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Многие компании уже используют транспортный ЭДО: это удобное и безопасное решение для грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов и перевозчиков. С 1 сентября 2026 года переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) становится обязательным. Рассказываем, как начать работать по новым правилам и на что обратить внимание при выборе сервиса для работы.

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки