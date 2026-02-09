Зарплата сотрудников без опыта может составить больше 100 тыс. рублей

Работникам без опыта предлагают в продажах 117 тыс. рублей, рабочим – до 160 тысяч.

Молодежь без опыта работы может получать в сфере продаж до 117,6 тыс. рублей, а на рабочих профессиях – до 160 тысяч.

Такие результаты показало исследование hh.ru.

«По итогам января 2026 года лидером по доле вакансий для начинающих специалистов без опыта стала сфера "Продажи, обслуживание клиентов". На нее пришлось 20% от общего числа вакансий для молодых специалистов (более 56 тыс. вакансий). Предлагаемый диапазон зарплат в этой области варьируется от 40,1 тыс. до 117,6 тыс. рублей», — написали представители сервиса.

Второе место по числу вакансий для новичков занимает «Рабочий персонал». Здесь предлагают зарплату от 47 тыс. до 160 тыс. рублей. В сфере транспорта, логистики и перевозок ежемесячный доход работников без опыта может составлять от 50 тыс. до 164,8 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Также популярными сферами для старта карьеры стали продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, курьеры, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, разнорабочие, упаковщики и комплектовщики, добавили эксперты.

