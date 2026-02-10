За сокрытие несчастных случаев на производстве введут повышенные штрафы

Компании рискуют получить штраф до 150 тысяч рублей, если скроют информацию о несчастном случае.

Работодатели заплатят до 150 тыс. рублей, если будут скрывать достоверную информацию о несчастном случае. Такой законопроект рекомендовал принять комитет Госдуму по госстроительству и законодательству.

Проект внесли в Госдуму 12 марта 2025 года. Он предполагает штрафы:

для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 20 до 30 тыс.;

для лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 20 до 30 тыс.;

для юридических лиц — от 100 до 150 тыс.

«Любой несчастный случай, в том числе и легкий, впоследствии может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, таким, как инвалидность. Отсутствие расследования несчастного случая лишает пострадавшего права на страховые выплаты», — сказано в пояснительной записке.

С 2019 по 2024 год в России выявили больше 5 тыс. сокрытых несчастных случаев, из которых 1,3 тыс. — с летальным исходом.

