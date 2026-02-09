Минтруд: нет планов пересматривать пенсионный возраст

Несмотря на дефицит кадров и увеличение продолжительности жизни, Минтруд не собирается пока что пересматривать пенсионный возраст.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России не планируют пересматривать пенсионный возраст, даже несмотря на дефицит кадров и рост продолжительности жизни.

«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сказал Котяков.

Также он добавил, что пенсионная реформа еще завершается, а в новых регионах переходный период продлится до конца 2032 года.

Старшее поколение стало ценным активом для предприятий, где они выступают в качестве наставников. Однако основной резерв рынка труда — молодежь 18-27 лет.

Недавно мы писали, что депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году.