Минтруд: нет планов пересматривать пенсионный возраст
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России не планируют пересматривать пенсионный возраст, даже несмотря на дефицит кадров и рост продолжительности жизни.
«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сказал Котяков.
Также он добавил, что пенсионная реформа еще завершается, а в новых регионах переходный период продлится до конца 2032 года.
Старшее поколение стало ценным активом для предприятий, где они выступают в качестве наставников. Однако основной резерв рынка труда — молодежь 18-27 лет.
Недавно мы писали, что депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году.
Всем доброго. Пример. Иван Иванович-комбайнер 55 лет (комп видел только у детей), Водитель Петров (компом иногда пользуется), собирают урожай, август, везут прямо с поля на элеватор... Связи нет, интернета нет, "черное пятно мира", кто заполняет элек