На Госуслугах может появиться раздел «Мои банковские карты»

Сервис с банковскими картами позволит пользователям Госуслуг увидеть все банковские карты, чтобы отказаться от тех, которыми не пользуются. У Минцифры есть все возможность для запуска, но планов сделать сервис пока что нет.

Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин предложил создать на Госуслугах раздел, где будут видны все банковские карты, которые открыты на имя пользователя. Сервис будет работать по аналогии с разделом, где представлены мобильные номера, зарегистрированные на человека.

«Напрашивается аналогия с уже действующей нормой о лимите на SIM-карты, которая действует с прошлого года и позволяет гражданам контролировать свои контракты с операторами связи через специальный раздел на Госуслугах», — написал Горелкин в своем телеграм-канале.

Подобный механизм нужен для того, чтобы россияне понимали, какими картами они пользуются, а от каких могут отказаться для безопасности. Кроме того, депутаты активно обсуждают вопрос об ограничениях количества банковских карт.

Заместитель министра цифры Иван Лебедев считает, что говорить о появлении такого сервиса пока что рано, но все возможности для его запуска есть.

В течение года Центробанк создаст базу банковских карт, оформленных на каждого жителя РФ.