На Госуслугах может появиться раздел «Мои банковские карты»
Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин предложил создать на Госуслугах раздел, где будут видны все банковские карты, которые открыты на имя пользователя. Сервис будет работать по аналогии с разделом, где представлены мобильные номера, зарегистрированные на человека.
«Напрашивается аналогия с уже действующей нормой о лимите на SIM-карты, которая действует с прошлого года и позволяет гражданам контролировать свои контракты с операторами связи через специальный раздел на Госуслугах», — написал Горелкин в своем телеграм-канале.
Подобный механизм нужен для того, чтобы россияне понимали, какими картами они пользуются, а от каких могут отказаться для безопасности. Кроме того, депутаты активно обсуждают вопрос об ограничениях количества банковских карт.
Заместитель министра цифры Иван Лебедев считает, что говорить о появлении такого сервиса пока что рано, но все возможности для его запуска есть.
В течение года Центробанк создаст базу банковских карт, оформленных на каждого жителя РФ.
