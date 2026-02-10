Из-за введения ЧС оформили простой – можно ли убрать рабочий день из нормы

Из нормы рабочих часов исключается время, когда работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей с сохранением места работы.

Роструд объяснил, следует ли убирать из нормы рабочих часов день, который оформили как простой из-за введения режима ЧС в городе.

При расчете зарплаты этот день убрали из нормы отработанных дней – норма в январе составила 14 дней вместо 15. Удаленная работа была невозможна. Правомерно ли поступил работодатель, убрав один рабочий день из нормы, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

Роструд считает, что правомерно.

«При подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в учетном периоде, из этого периода исключается время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей с сохранением места работы (в частности, ежегодный отпуск, учебный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, временная нетрудоспособность, период выполнения государственных, общественных обязанностей)», — пояснило ведомство.

Норма рабочего времени в этих случаях должна уменьшаться на количество часов такого отсутствия, приходящихся на рабочее время.

Простой – это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК).

Согласно Порядку расчета нормы рабочего времени, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н, норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается так: продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т. д. часов) делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели. Затем из полученного количества часов вычитается количество часов, на которое сокращались рабочие дни перед нерабочими праздничными днями.