Трудовые мигранты будут подтверждать доходы и не смогут продлить патент, если доход ниже прожиточного минимума

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в закон о правовом положении иностранцев в РФ и в НК, касающиеся трудовых мигрантов.

Так, временно проживающие в России иностранцы будут подавать в МВД сведения о своих легальных доходах.

Для подтверждения подойдет справка о доходах за отчетный период, копия налоговой декларации, документы, подтверждающие уплату НДФЛ.

Для иностранцев, у которых нет разрешения на работу, вводится механизм сокращения срока временного пребывания. Также срок смогут сокращать для членов их семей, если не подтвержден их доход.

Законопроект предусматривает внедрение автоматического обмена информацией между ФНС и МВД, что позволит в режиме реального времени отслеживать доходы мигрантов. Налоговики будут предоставлять информацию МВД каждые три месяца.

«Отсутствие данных о заработке или доход ниже прожиточного минимума станут прямым основанием для аннулирования патента, РВП или ВНЖ», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Установят критерии для признания иностранного гражданина высококвалифицированным специалистом.

«Для отдельных категорий иностранных работников (в том числе медработников, педагогов, научных работников и др.) минимальный порог зарплаты устанавливается в размере 358,5 тыс. рублей в месяц. Для всех остальных иностранных граждан порог повышается до 717 тыс. рублей в месяц», — добавил Груздев.

Кроме того, иностранцы не получат или не продлят патент на работу, если их доход ниже прожиточного минимума по региону. Это правило не будет применяться при первичном получении патента и для работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.

Дети иностранцев по достижении 18 лет дети будут обязаны либо выехать из страны в течение 30 дней, либо оформить собственный патент с уплатой полного платежа.