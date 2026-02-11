Аналитики нашли самые лучшие сферы для старта карьеры в 2026 году

Большинство работодателей готовы предложить начинающим специалистам без опыта работу в сфере продаж и обслуживания клиентов. Там можно зарабатывать до 117 тысяч рублей.

По итогам января 2026 года больше всего вакансий для начинающих специалистов было в сфере «Продажи, обслуживание клиентов». На нее пришлось 56 тыс. объявлений или 20% от общего числа вакансий для кандидатов без опыта. В продажах новички могут зарабатывать от 40,1 до 117,6 тыс. рублей в месяц.

Об этом сказано в исследовании hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».

На втором месте — категория «Рабочий персонал» с долей 13% (более 42 тыс. вакансий). В этой сфере доход стартует от 47,8 тыс. рублей и достигает 160 тыс.

Третье место у сферы «Транспорт, логистика, перевозки», где больше 36 тыс. вакансий или 10%. Зарплатное предложение начинается от 35,2 тыс. и доходит до 160,4 тыс. рублей.

Далее следуют: «Домашний, обслуживающий персонал» — 10% (более 38 тыс. вакансий), зарплатная вилка колеблется от 35,2 тыс. до 160,4 тыс. рублей и «Розничная торговля» — 10% (более 37 тыс. вакансий), предлагаемый доход в вакансиях — от 36,3 тыс. до 91,3 тыс. рублей.

«В 2025 году более 90% работодателей отметили нехватку нужных компетенций у кандидатов, и более 60% отбирают соискателей именно по навыкам. Чтобы успешно стартовать в карьере, важно целенаправленно развивать навыки, в том числе гибкие — такие как коммуникация, работа в команде и клиентоориентированность», — сказала руководитель направления «Карьера и навыки» hh Марина Дорохова.

Чаще всего от новичков работодатели требуют умения работать в команде (319 тыс. упоминаний в вакансиях), общаться в деловом стиле (221 тыс.), владеть грамотной речью (214 тыс.), вести активные продажи (202 тыс.), выкладывать товары (119 тыс.).

Для хорошего старта карьеры важны не только умения, но и личностные качества, способность адаптироваться и эффективно взаимодействовать.