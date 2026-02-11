Женщины с детьми до трех лет будут работать без испытательного срока
10 февраля 2026 года депутаты в первом чтении приняли законопроект, по которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет.
Сейчас ст. 70 ТК предусматривает запрет на испытательный срок для матерей с детьми до полутора лет.
Авторы проекта считают, что испытательный срок может провоцировать скрытые формы дискриминации — ситуации, когда работодатель получает возможность отказать в трудоустройстве как специалиста, не прошедшего испытание.
Если закон примут окончательно, он вступит в силу с момента официальной публикации.
