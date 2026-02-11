❗ Минфин не поддержал предложения бизнеса о новых поправках в НК по НДФЛ и УСН

Менять порядок уменьшения налога по упрощенке на взносы ИП не будут.

Минфин опубликовал сводку предложений по законопроекту новых поправок в НК, текст которого пока не размещен.

Поступили предложения от Сбербанка по усовершенствованию инвестиционного вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений и ИИС-3.

По ПДС предлагают сократить срок хранения денег для права на вычет, по ИИС – упростить процесс трансформации ИИС-2 в ИИС-3, который сейчас идет по заявлению налогоплательщика.

Также поступили предложения по УСН. Бизнес предлагает считать НДС 5% на УСН кассовым методом.

Еще предложили изменить декларацию по УСН, чтобы ИП могли поквартально учитывать свой статус работодателя и уменьшать налог на 100%, если сотрудники уволены в прошлом квартале.

Но Минфин все эти предложения отверг.