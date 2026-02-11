❗ Минфин не поддержал предложения бизнеса о новых поправках в НК по НДФЛ и УСН
Минфин опубликовал сводку предложений по законопроекту новых поправок в НК, текст которого пока не размещен.
Поступили предложения от Сбербанка по усовершенствованию инвестиционного вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений и ИИС-3.
По ПДС предлагают сократить срок хранения денег для права на вычет, по ИИС – упростить процесс трансформации ИИС-2 в ИИС-3, который сейчас идет по заявлению налогоплательщика.
Также поступили предложения по УСН. Бизнес предлагает считать НДС 5% на УСН кассовым методом.
Еще предложили изменить декларацию по УСН, чтобы ИП могли поквартально учитывать свой статус работодателя и уменьшать налог на 100%, если сотрудники уволены в прошлом квартале.
Но Минфин все эти предложения отверг.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд