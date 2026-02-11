Акция 1+3 моб
УСН
Новые поправки в НК-2027 по УСН, которые Минфин отверг

Идет подготовка проекта новых поправок в НК. Бизнес высылает свои предложения. Но Минфину они не понравились.

Автор

Проект поправок в НК РФ

В январе Минфин опубликовал уведомление о разработке новых поправок в Налоговый кодекс. Эти поправки – в рамках основных направлений налоговой политики.

Цель проекта – устранение проблемных вопросов, выявленных в результате анализа действующего законодательства РФ о налогах и сборах, и его совершенствование.

Уточнят НК в части:

  • налогового администрирования;

  • налога на прибыль;

  • НДС;

  • НДФЛ;

  • имущественных налогов;

  • акцизов;

  • специальных налоговых режимов.

Новые поправки должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Текст проекта пока не опубликован, но прошло общественное обсуждение, в ходе которого бизнес и эксперты внесли ряд предложений по совершенствованию норм налогового законодательства.

Отметим, что ни одну из предложенных поправок Минфин не одобрил. В тест проекта они не войдут.

Рассказываем, что хотел изменить бизнес по УСН и чем Минфин аргументировал свой отказ.

Кассовый метод по НДС на УСН

Поступило предложение изменить правила начисления НДС для упрощенцев, которые выбрали ставку 5% и 7%.

Сейчас НДС надо платить с реализации, даже если оплата от покупателя еще не поступила.

Предложение такое: предусмотреть начисление НДС кассовым методом.

Кроме всего прочего, такой способ расчета НДС упростит налоговый учет и малый бизнес будет меньше нуждаться в услугах профессиональных бухгалтеров.

Ответ Минфина: предложение не поддерживается.

Кассовый метод по НДС был до 2006 года, отметил Минфин. Если сейчас вернуться к нему, то получится, что пострадают покупатели.

Продавец не будет платить НДС, пока покупатель не оплатит товар, а покупатель не сможет применить вычет по НДС, пока не оплатит поставщику.

А если покупателям дать право на вычет без оплаты, а продавцы будут платить только после оплаты, то возникнут потери бюджета. Да и бизнес начнет придумывать схемы незаконной оптимизации – например, оттягивать с оплатой.

Таким образом, вводить кассовый метод по НДС на УСН точно не будут.

Взносы ИП в декларации по УСН

ИП без работников на УСН «доходы» может уменьшать налог на свои взносы без ограничения (на 100%), а ИП с работниками – только на 50%.

Но иногда статус ИП меняется в течение года. Например, ИП был работодателем, но уже в начале года уволил всех сотрудников.

Сейчас в таком случае уменьшать налог по УСН на взносы без ограничения 50% можно начиная с года, следующего за годом, в котором прекратили действие трудовые договоры с работниками (письмо Минфина от 27.03.2020 № 03-11-11/24497).

Например, в январе 2026 года уволен последний сотрудник. Уменьшать налог на взносы на все 100% ИП сможет только с 1 квартала 2027 года.

К тому же форма декларации по УСН не предусматривает разный статус ИП в разных кварталах. В строке 102 признак налогоплательщика (ИП с работниками – 1, ИП без работников – 2) указывают один на весь год.

Поступило предложение поменять форму декларации, чтобы каждый квартал признак наличия работников можно было менять.

И если ИП в январе увольняет последнего работника, то со 2 квартала он мог уже уменьшать налог на свои взносы на 100%, а не на 50%.

Ответ Минфина: предложение не поддерживается.

Минфин заявил, что учитывать статус ИП (работодатель/не работодатель) поквартально можно только в том случае, если и декларация будет ежеквартальной. То есть придется установить налоговый период – квартал, а не год.

В годовой декларации такая схема невозможна, считает Минфин.

Кстати, когда речь идет о приеме первого работника в середине года, то по мнению Минфина разный статус учитывать можно в рамках одной декларации. Применять ограничение в 50% надо только в том квартале, когда ИП стал работодателем, объяснял Минфин в письме от 01.07.2013 № 03-11-11/24966. ФНС придерживается того же мнения.

То есть перед приемом первого сотрудника Минфин разрешает уменьшать налог на 100%, хотя в строке 102 декларации – статус 1, а после увольнения последнего работника – не разрешает.

Как уменьшать налог по УСН на взносы, если ИП принял/уволил сотрудника в середине года, мы разбирали тут.

Таким образом по-прежнему ИП не сможет уменьшать налог на 100% весь год, даже если в январе уволил всех сотрудников.

Нефтяной бизнес на УСН

Утвержден перечень видов деятельности, для которых региональные власти могут устанавливать пониженные ставки налога по УСН (распоряжение Правительства от 30.12.2025 № 4176-р).

Там есть код ОКВЭД 06 – добыча нефти и природного газа.

Однако согласно подпункту 8 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ УСН не могут применять организации, которые осуществляют добычу и реализацию полезных ископаемых (кроме общераспространенных).

Предложение такое: раз добыча нефти и газа входит в перечень для льготной ставки УСН, логично внести поправки в НК и разрешить этому бизнесу применять УСН.

Ответ Минфина: предложение не поддерживается.

Расширение параметров применения УСН приведет к увеличению количества налогоплательщиков его применяющих, и как следствие – к потерям бюджета.

Таким образом, при добыче нефти и газа применять УСН по-прежнему будет нельзя.

