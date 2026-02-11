Новые поправки в НК-2027 по УСН, которые Минфин отверг

Взносы ИП в декларации по УСН

ИП без работников на УСН «доходы» может уменьшать налог на свои взносы без ограничения (на 100%), а ИП с работниками – только на 50%.

Но иногда статус ИП меняется в течение года. Например, ИП был работодателем, но уже в начале года уволил всех сотрудников.

Сейчас в таком случае уменьшать налог по УСН на взносы без ограничения 50% можно начиная с года, следующего за годом, в котором прекратили действие трудовые договоры с работниками (письмо Минфина от 27.03.2020 № 03-11-11/24497).

Например, в январе 2026 года уволен последний сотрудник. Уменьшать налог на взносы на все 100% ИП сможет только с 1 квартала 2027 года.

К тому же форма декларации по УСН не предусматривает разный статус ИП в разных кварталах. В строке 102 признак налогоплательщика (ИП с работниками – 1, ИП без работников – 2) указывают один на весь год.

Поступило предложение поменять форму декларации, чтобы каждый квартал признак наличия работников можно было менять.

И если ИП в январе увольняет последнего работника, то со 2 квартала он мог уже уменьшать налог на свои взносы на 100%, а не на 50%.

Ответ Минфина: предложение не поддерживается.

Минфин заявил, что учитывать статус ИП (работодатель/не работодатель) поквартально можно только в том случае, если и декларация будет ежеквартальной. То есть придется установить налоговый период – квартал, а не год.

В годовой декларации такая схема невозможна, считает Минфин.

Кстати, когда речь идет о приеме первого работника в середине года, то по мнению Минфина разный статус учитывать можно в рамках одной декларации. Применять ограничение в 50% надо только в том квартале, когда ИП стал работодателем, объяснял Минфин в письме от 01.07.2013 № 03-11-11/24966. ФНС придерживается того же мнения.

То есть перед приемом первого сотрудника Минфин разрешает уменьшать налог на 100%, хотя в строке 102 декларации – статус 1, а после увольнения последнего работника – не разрешает.

Как уменьшать налог по УСН на взносы, если ИП принял/уволил сотрудника в середине года, мы разбирали тут.

Таким образом по-прежнему ИП не сможет уменьшать налог на 100% весь год, даже если в январе уволил всех сотрудников.