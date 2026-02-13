Депутаты предлагают дать некоторым работникам право на удаленку раз в неделю

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают дать право на дистанционную работу или гибкий график раз в неделю сотрудникам, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 14 лет, родителям-одиночкам, родителям детей-инвалидов.

Такой законопроект направлен на заключение в правительство 13 февраля 2026 года.

«Законопроектом предлагается дополнить ТК новой статьей 263.2, закрепляющей право отдельных категорий работников, в том числе работников, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, работников, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноких матерей, отцов, воспитывающих ребенка без матери, а также работников, осуществляющих уход за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы, по их письменному заявлению выполнять трудовые обязанности дистанционно и (или) в режиме гибкого рабочего времени один раз в неделю при условии, что специфика выполняемой работы допускает подобный формат организации труда», — говорится в документе.

Сегодня часто люди оказываются перед выбором: сохранить доход и карьерный рост или выполнить свой человеческий долг, считает депутат Леонид Слуцкий.

«Тысячи многодетных семей, матерей и отцов, вынужденных воспитывать детей в одиночку, а также граждане, которые в силу обстоятельств, ухаживают за тяжело больными родственниками, живут в постоянном стрессе, разрываясь между работой и домом. Закон вроде бы предоставляет данным категориям граждан отдельные гарантии — не привлекать к ночным сменам, не отправлять в командировки. Но если ребенка-инвалида нужно срочно везти на обследование или когда дома ждет лежачий больной, требующий регулярного ухода и внимания, таких послаблений очевидно недостаточно», — пояснил парламентарий.

Поэтому предлагается установить прямой прямой запрет для работодателя снижать зарплату, изменять трудовые обязанности или ухудшать условия труда удаленным сотрудникам.

Отказ компаний предоставлять право на дистант должен быть мотивированным и оформленным письменно, добавил Слуцкий.

Реализация инициативы поможет сохранить занятость работников, несущих повышенную семейную нагрузку, снизит риск их вынужденного увольнения или перехода в теневой сектор экономики, а также укрепит институт семьи.

