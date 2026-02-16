Росстат: у работодателей падает спрос на рабочую силу

За год на рынке труда число вакансий сократилась на 13%. Спрос на рабочую силу начал падать.

В 2026 году соискателям придется приложить больше усилий, чтобы найти работу. Уже в декабре 2025 года число открытых вакансий было 1,469 млн, что на 13% меньше, чем в декабре 2024 года.

Максимальный показатель потребности в работниках был в середине 2024 года — 2,124 млн вакансий, потом спрос на рабочую силу пошел на убыль. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

В декабре 2025 года в Приволжском федеральном округе спрос на сотрудников сократился на 23%, до 261 тыс. вакансий. В Центральном федеральном округе показатель упал меньше всего — на 8%, до 387 тыс., а в Северо-Западном округе, наоборот, вырос на 8%, до 205 тыс. предложений о работе.

«Росстат фиксирует значительный прирост работающих по гражданско-правовым договорам — с нескольких сотен тысяч до 2 млн. Возможно, компании переводят на такие договоры тех, кого планируют сократить в ближайшее время», — сказал эксперт Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Игорь Поляков.

Профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская заметила, что данные Росстата не отражают в полной мере ситуацию на рынке. Если работодатель ищет кандидата самостоятельно, то кадровые центры направляют на такие вакансии только обратившихся подходящих соискателей.

Также нередко предприятия прибегают к практике «тихого найма», когда специалистов приглашают после прохождения собственного обучения или с помощью взаимодействия с вузами и колледжами.