🚕 Таксистам установят фиксированные штрафы за перевозку пассажиров без полиса ОСГОП

Чтобы таксопарки не обанкротились из-за штрафов от 500 тысяч до 1 млн рублей, депутаты снизят размер штрафов за работу в такси без ОСГОП. Штрафы будут фиксированными.

Комитет Госдуму по госстроительству и законодательству одобрил поправку о фиксированных штрафах за перевозку в такси без полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

«В легковом такси, как и в любом другом виде транспорта, не исключены риски пропуска сроков переоформления договора ОСГОП, однако штрафы, установленные в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, ощутимы даже для "крупного" таксопарка и ставят на грань банкротства бизнес легкового такси», — сказано в тексте проекта.

В июле 2025 года депутаты приняли в первом чтении, что за работу без ОСГОП для физлиц размер наказания будет от 1 до 5 тыс. рублей, для ИП — от 20 до 25 тыс., для компаний — от 30 до 40 тыс. Сейчас предлагают установить фиксированные штрафы:

5 тыс. рублей — для физлиц;

25 тыс. — для ИП;

40 тыс. рублей — для компаний.

Если законопроект примут, он начнет действовать с момента официальной публикации.