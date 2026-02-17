Масленица общ моб
Пониженные ставки налога по УСН

⚡ В Удмуртии снизили ставки по УСН до 1% и 5%

Для селлеров и еще некоторых видов деятельности из Удмуртии задним числом ввели новые налоговые льготы по упрощенке.

С 01.01.2026 в Удмуртии действуют такие ставки по УСН:

  • 5% – для УСН «доходы»;

  • 14% – для УСН «доходы минус расходы».

Между тем Госсовет Республики Удмуртия 17 февраля 2026 года принял поправки в региональный закон об УСН. Текст законопроекта — во вложении к этой новости.

Ставки 5% и 14% остаются. Но еще вводят ставки:

  • 1% — для УСН «доходы»;

  • 5% — для УСН «доходы минус расходы».

Виды деятельности, на которые они распространяются, смотрите в таблице.

№ п/п

Виды деятельности

Раздел, код по ОКВЭД2

1

Обрабатывающие производства

Раздел С (за исключением классов 11
(кроме группы 11.07), 12 и 19)

2

Торговля розничная по почте
или по информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Раздел G группа 47.91 (за исключением подгрупп 47.91.3, 47.91.4)

3

Деятельность в области
информации и связи

Раздел J (классы 61-63)

4

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Раздел L (класс 68)

5

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Раздел M (классы 69-75)

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Этот документ является важной частью системной поддержки бизнеса, минимальные ставки по УСН будут действовать для 33 тыс. субъектов МСП (это 43% от всего малого бизнеса республики), которые генерируют свыше 51% УСН-поступлений, отметила глава регионального Минэка Анна Слугина.

Перечень льготных ставок по УСН в регионах смотрите здесь.

ГлавнаяМасленица!