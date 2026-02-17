⚡ В Удмуртии снизили ставки по УСН до 1% и 5%

Для селлеров и еще некоторых видов деятельности из Удмуртии задним числом ввели новые налоговые льготы по упрощенке.

С 01.01.2026 в Удмуртии действуют такие ставки по УСН:

5% – для УСН «доходы»;

14% – для УСН «доходы минус расходы».

Между тем Госсовет Республики Удмуртия 17 февраля 2026 года принял поправки в региональный закон об УСН. Текст законопроекта — во вложении к этой новости.

Ставки 5% и 14% остаются. Но еще вводят ставки: 1% — для УСН «доходы»;

5% — для УСН «доходы минус расходы».

Виды деятельности, на которые они распространяются, смотрите в таблице.

№ п/п Виды деятельности Раздел, код по ОКВЭД2 1 Обрабатывающие производства Раздел С (за исключением классов 11

(кроме группы 11.07), 12 и 19) 2 Торговля розничная по почте

или по информационно-коммуникационной сети «Интернет» Раздел G группа 47.91 (за исключением подгрупп 47.91.3, 47.91.4) 3 Деятельность в области

информации и связи Раздел J (классы 61-63) 4 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом Раздел L (класс 68) 5 Деятельность профессиональная, научная и техническая Раздел M (классы 69-75)

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Этот документ является важной частью системной поддержки бизнеса, минимальные ставки по УСН будут действовать для 33 тыс. субъектов МСП (это 43% от всего малого бизнеса республики), которые генерируют свыше 51% УСН-поступлений, отметила глава регионального Минэка Анна Слугина.

