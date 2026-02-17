⚡ В Удмуртии снизили ставки по УСН до 1% и 5%
С 01.01.2026 в Удмуртии действуют такие ставки по УСН:
5% – для УСН «доходы»;
14% – для УСН «доходы минус расходы».
Между тем Госсовет Республики Удмуртия 17 февраля 2026 года принял поправки в региональный закон об УСН. Текст законопроекта — во вложении к этой новости.
Ставки 5% и 14% остаются. Но еще вводят ставки:
1% — для УСН «доходы»;
5% — для УСН «доходы минус расходы».
Виды деятельности, на которые они распространяются, смотрите в таблице.
№ п/п
Виды деятельности
Раздел, код по ОКВЭД2
1
Обрабатывающие производства
Раздел С (за исключением классов 11
2
Торговля розничная по почте
Раздел G группа 47.91 (за исключением подгрупп 47.91.3, 47.91.4)
3
Деятельность в области
Раздел J (классы 61-63)
4
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Раздел L (класс 68)
5
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Раздел M (классы 69-75)
Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Этот документ является важной частью системной поддержки бизнеса, минимальные ставки по УСН будут действовать для 33 тыс. субъектов МСП (это 43% от всего малого бизнеса республики), которые генерируют свыше 51% УСН-поступлений, отметила глава регионального Минэка Анна Слугина.
Перечень льготных ставок по УСН в регионах смотрите здесь.
Комментарии1
Ну очень странный перечень. Т.е. образование, медицина, культура не достойны пониженных ставок. А риэлтеры и собственники всякой коммерческой недвижимости крайне нуждаются, да ((