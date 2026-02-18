Распродажа нелокализованных автомобилей может стать массовой юридической ловушкой

Таксопарки, грузоперевозчики и компании по аренде и лизингу будут активно избавляться он локализованных машин, в том числе продавая их физлицам. Эксперты рассказали о рисках, с которыми могут столкнуться покупатели таких иномарок.

Сервис проверки контрагентов XFirm проанализировал 63 746 компаний, которые оказывают услуги такси, занимаются грузоперевозками, арендой и лизингом. Корпоративные владельцы нелокализованных автомобилей с 1 марта 2026 года столкнутся с выбором: ликвидировать бизнес или продать сотни тысяч Kia, Hyundai и Skoda частным покупателям. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

Эксперты обнаружили, что за объявлениями о продаже «идеальных» авто скрываются тысячи компаний-фантомов, залоговые аресты и многомиллионные долги перед бюджетом.

«Грядущая распродажа рискует стать самой массовой юридической ловушкой десятилетия», — сказано в исследовании.

Проверка по профильным ОКВЭД показала, что у 34 378 юрлиц (более половины выборки) в штате числится всего 0-1 сотрудник. Рынок состоит из «фирм-однодневок», созданных для ухода от ответственности. Покупатель может столкнуться с тем, что автомобиль обслуживали только на бумаге, а в случае дефектов предъявить претензии будет не к кому.

У 974 компаний есть только 36 652 активных лицензии на 33 393 транспортных средства. Если купить машину, VIN который есть в этой базе, то ОСАГО будет в три раза дороже, а в страховых выплатах могут и отказать.

Почти каждое четвертое юрлицо с ОКВЭД такси или аренды имеет активы, за которые перестали платить или которые участвовали в серьезных ДТП.

Кроме того, 39% всего легального парка, подпадающего под мониторинг, находится в прямой зависимости от банковского сектора. Падение ликвидности может спровоцировать волну изъятия машин у новых владельцев по долгам продавцов.

У 43 265 организаций есть 334 398 задолженностей по налогам за 2017-2025 годы.

В среднем на компанию приходится по 5,2 нарушения. Любая сделка с такими продавцами может быть оспорена налоговиками как вывод активов перед банкротством.

