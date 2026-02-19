Эксперт: в законе разграничат понятия «отказ от товара» и «возврат товара». Иначе это очень дорого для малого бизнеса

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике. Из-за массовых отказов покупателей и вытекающих издержках селлеров маркетплейсов установят перечень невозвратных товаров.

На днях мы приводили позицию Минэкономразвития, что для маркетплейсов установят список не подлежащих возврату товаров. Вернуть их можно будет только при доставке, а после получения в ПВЗ или у курьера – уже нет.

Специально для «Клерка» ситуацию прокомментировала Евгения Черницкая — исполнительный директор, председатель Совета АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции).

Евгения Черницкая, АУРЭК

Она отметила, что ситуация с регулированием возвратов на маркетплейсах наконец сдвинулась с мертвой точки. Последние полгода эта тема активно обсуждалась на рабочих группах в Минэкономики. И предложения, озвученные АУРЭК от имени отраслевого сообщества, уже вошли в доклад главы ведомства Максима Решетникова председателю Правительства Михаилу Мишустину.

«Подготовленный пакет мер — это комплексный и сбалансированный проект, который учитывает интересы всех сторон без перекосов в чью-либо пользу. Речь идет о базовом изменении подхода к регулированию электронной торговли. На данный момент действующие нормы законодательства о защите прав потребителей не учитывают специфики покупки на цифровых платформах и возврата такого товара. Одним из ключевых предложений, поддержанных министром, стало законодательное разграничение понятий «отказ от товара» и «возврат товара». Как и регламентирование процессов отказа и возврата. Потому что основная финансовая нагрузка ложится на предпринимателей не столько из-за возвратов как таковых, сколько из-за массовых отказов от покупок. Потребитель может заказать множество позиций, осмотреть их в пункте выдачи и не забрать. При этом логистические издержки на доставку туда и обратно в большинстве случаев ложатся исключительно на продавца. Это очень дорого для малого бизнеса», — рассказала Евгения Черницкая.

Изменить ситуацию сможет мера, предложенная Максимом Решетниковым: законодательно закрепить обязанность компенсировать селлеру расходы на обратную логистику. Это позволит устранить ключевую финансовую нагрузку, возникающую из-за невыкупов, — когда товар уже проделал путь до покупателя, но сделка не состоялась.

Эксперт добавила, что в пакете инициатив также планируют утвердить список товаров, которые нельзя вернуть. Сегодня такой список установлен Правительством, но действует он исключительно в офлайн-ретейле. «Этот перекос требуется исправить как можно скорее», — считает Черницкая.

Ранее мы приводили позицию КС РФ, что продавец не может устанавливать способ возврата, неадекватный стоимости товара.