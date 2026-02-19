Эксперт: в законе разграничат понятия «отказ от товара» и «возврат товара». Иначе это очень дорого для малого бизнеса
На днях мы приводили позицию Минэкономразвития, что для маркетплейсов установят список не подлежащих возврату товаров. Вернуть их можно будет только при доставке, а после получения в ПВЗ или у курьера – уже нет.
Специально для «Клерка» ситуацию прокомментировала Евгения Черницкая — исполнительный директор, председатель Совета АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции).
Она отметила, что ситуация с регулированием возвратов на маркетплейсах наконец сдвинулась с мертвой точки. Последние полгода эта тема активно обсуждалась на рабочих группах в Минэкономики. И предложения, озвученные АУРЭК от имени отраслевого сообщества, уже вошли в доклад главы ведомства Максима Решетникова председателю Правительства Михаилу Мишустину.
«Подготовленный пакет мер — это комплексный и сбалансированный проект, который учитывает интересы всех сторон без перекосов в чью-либо пользу. Речь идет о базовом изменении подхода к регулированию электронной торговли. На данный момент действующие нормы законодательства о защите прав потребителей не учитывают специфики покупки на цифровых платформах и возврата такого товара.
Одним из ключевых предложений, поддержанных министром, стало законодательное разграничение понятий «отказ от товара» и «возврат товара». Как и регламентирование процессов отказа и возврата. Потому что основная финансовая нагрузка ложится на предпринимателей не столько из-за возвратов как таковых, сколько из-за массовых отказов от покупок.
Потребитель может заказать множество позиций, осмотреть их в пункте выдачи и не забрать. При этом логистические издержки на доставку туда и обратно в большинстве случаев ложатся исключительно на продавца. Это очень дорого для малого бизнеса», — рассказала Евгения Черницкая.
Изменить ситуацию сможет мера, предложенная Максимом Решетниковым: законодательно закрепить обязанность компенсировать селлеру расходы на обратную логистику. Это позволит устранить ключевую финансовую нагрузку, возникающую из-за невыкупов, — когда товар уже проделал путь до покупателя, но сделка не состоялась.
Эксперт добавила, что в пакете инициатив также планируют утвердить список товаров, которые нельзя вернуть. Сегодня такой список установлен Правительством, но действует он исключительно в офлайн-ретейле. «Этот перекос требуется исправить как можно скорее», — считает Черницкая.
Ранее мы приводили позицию КС РФ, что продавец не может устанавливать способ возврата, неадекватный стоимости товара.
