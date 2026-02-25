❌ По новой программе страхования самозанятым не положены декретные
Пособие по беременности и родам тоже оформляется больничным листом (на 140 дней). Но этот больничный лист самозанятой женщине не оплатят, даже если она вступила в новую программу страхования и заплатила взносы.
Дело в том, что программа добровольного страхования самозанятых, которая заработала с 2026 года, в принципе не предусматривает страхование на случай материнства.
По этой программе самозанятые платят взносы (1 344 руб. или 1 920 руб. в месяц), и потом получают больничные (из расчета 35 тыс. или 50 тыс. в месяц). Оплатят больничные по болезни (в том числе аборт) или уходу за членом семьи.
Больничный по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком по этой программе не оплатят.
Но получить эти пособия самозанятые могут, если оформят ИП и вступят в добровольную программу, по которой надо уплатить взносы в текущем году, чтобы получать пособие в следующем.
В 2026 год надо заплатить 9 428,36 руб. и в 2027 году можно будет получить декретные около 150 тыс. руб.
Сравнительная таблица двух программ страхования для самозанятых – здесь.
