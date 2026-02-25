❌ По новой программе страхования самозанятым не положены декретные

С 2026 года самозанятые могут платить добровольные взносы в СФР и получать больничные, но не декретные.

Пособие по беременности и родам тоже оформляется больничным листом (на 140 дней). Но этот больничный лист самозанятой женщине не оплатят, даже если она вступила в новую программу страхования и заплатила взносы.

Дело в том, что программа добровольного страхования самозанятых, которая заработала с 2026 года, в принципе не предусматривает страхование на случай материнства.

По этой программе самозанятые платят взносы (1 344 руб. или 1 920 руб. в месяц), и потом получают больничные (из расчета 35 тыс. или 50 тыс. в месяц). Оплатят больничные по болезни (в том числе аборт) или уходу за членом семьи.

Больничный по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком по этой программе не оплатят.

Но получить эти пособия самозанятые могут, если оформят ИП и вступят в добровольную программу, по которой надо уплатить взносы в текущем году, чтобы получать пособие в следующем.

В 2026 год надо заплатить 9 428,36 руб. и в 2027 году можно будет получить декретные около 150 тыс. руб.

