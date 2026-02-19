Как самозанятым получить декретные

Страхование самозанятых с 2026 года

Федеральным законом от 15.12.2025 № 456-ФЗ с 2026 года ввели программу добровольного социального страхования для плательщиков НПД. Эксперимент продлится с 2026 года по 2028 год.

В рамках этой программы самозанятые могут платить добровольные взносы и потом получать пособие по больничным листам.

Есть два варианта страховой суммы: 35 000 руб. и 50 00 руб. В 2027 году эти суммы проиндексируют.

Тариф взносов – 3,84% от страховой суммы.

То есть взносы составляют:

при страховой сумме 35 тыс. рублей – 1 344 руб. в месяц;

при страховой сумме 50 тыс. рублей – 1 920 руб. в месяц.

Для тех, кто долго платит взносы, но не ходит на больничный, предусмотрена скидка – 10% или 30%. Для тех, кто получает много больничных, взносы увеличат на 10% или 30%.

Право на оплату больничных у самозанятых появится через 6 месяцев уплаты взносов.

Обратите внимание, что по этой новой программе беременность и роды – нестраховой случай.

Декретный больничный на 140 дней и пособие по уходу за ребенком СФР не будет платить самозанятой женщине, которая платит эти добровольные вносы.

По этой программе женщине оплатят больничный по болезни, ЭКО, аборт, по уходу за больным ребенком.

Если вы хотите получать декретные, то эта новая программа вам не подходит.