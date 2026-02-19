Как самозанятым получить декретные

Страхование самозанятых с 2026 года
Федеральным законом от 15.12.2025 № 456-ФЗ с 2026 года ввели программу добровольного социального страхования для плательщиков НПД. Эксперимент продлится с 2026 года по 2028 год.
В рамках этой программы самозанятые могут платить добровольные взносы и потом получать пособие по больничным листам.
Есть два варианта страховой суммы: 35 000 руб. и 50 00 руб. В 2027 году эти суммы проиндексируют.
Тариф взносов – 3,84% от страховой суммы.
То есть взносы составляют:
при страховой сумме 35 тыс. рублей – 1 344 руб. в месяц;
при страховой сумме 50 тыс. рублей – 1 920 руб. в месяц.
Для тех, кто долго платит взносы, но не ходит на больничный, предусмотрена скидка – 10% или 30%. Для тех, кто получает много больничных, взносы увеличат на 10% или 30%.
Право на оплату больничных у самозанятых появится через 6 месяцев уплаты взносов.
Обратите внимание, что по этой новой программе беременность и роды – нестраховой случай.
Декретный больничный на 140 дней и пособие по уходу за ребенком СФР не будет платить самозанятой женщине, которая платит эти добровольные вносы.
По этой программе женщине оплатят больничный по болезни, ЭКО, аборт, по уходу за больным ребенком.
Если вы хотите получать декретные, то эта новая программа вам не подходит.
Страхование ИП-самозанятых
Есть другая программа добровольного страхования, по которой больничный по беременности и отпуск по уходу за ребенком оплачивается.
Условия у этой программы другие. Чтобы вступить в добровольные правоотношения по соцстрахованию, предполагающие выплату декретных, нужно быть не просто самозанятым, а еще и ИП.
Отметим, что самозанятые-физлица и самозанятые-ИП платят абсолютно одинаковые налоги, то есть регистрация самозанятого в качестве ИП не несет для него никаких налоговых последствий.
О получении права на больничные по этой программе надо позаботиться заранее.
Право на пособие есть у тех ИП, кто вступил в программу в прошлом году и уплатил взносы до конца прошлого года.
То есть, в 2026 году право на пособие есть у тех, кто вступил программу и оплатил взносы до 31.12.2025. Те, кто вступит в эту программу в 2026 году и уплатит взносы до 31.12.2026, будет получать пособие в 2027 году.
Оформить добровольное страхование задним числом нельзя.
Размер взноса – МРОТ х 12 х 2,9%.
В 2026 году взносы по программе добровольного страхования ИП составляют 27 093 х 12 х 2,9% = 9 428,36 руб.
Для северных регионов применяется районный коэффициент как к сумме взносов, так и к размеру пособия.
Размер пособий – из МРОТ.
По декретному больничному, выданному на 140 дней, за каждый месяц высчитывают средний дневной заработок (СДЗ) и умножают его на количество дней.
Например, для февраля 2026 года СДЗ = 27 093 / 28 = 967,61 руб.
Приблизительно за 140 дней декрета женщина-ИП-самозанятая в 2026 году получит около 125 тыс. рублей.
Какое пособие будет в 2027 году, пока не ясно, потому что неизвестен МРОТ на 2027 год.
Предположим, МРОТ в 2027 году будет 32 500 руб. Тогда уплатив 9,4 тыс. взносов в 2026 году, беременная самозанятая может получить в 2027 году 150 тыс. рублей.
Важно, чтобы начало больничного по БиР было в том году, когда страховка уже действует.
Если уплатить взносы в 2026 году, а больничный (на 30-ой неделе беременности) оформят в декабре 2026 года, этот больничный СФР не оплатит вообще. То есть получить оплату за часть дней, попадающих на 2027 год, не получится.
Также по этой программе самозанятая сможет получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в минимальном размере, которое платят работающим женщинам. Размер пособия в 2026 году – 10 837,20 руб.
При этом самозанятая также будет получать единое пособие, если подходит под критерии его получения в части дохода семьи.
Две программы страхования для самозанятых: сравнительная таблица
Новая программа добровольного страхования
Старая программа добровольного страхования
Статус самозанятого
Самозанятый или ИП на НПД
Только ИП на НПД
Сумма взносов в 2026 году
1 344 руб. или 1 920 руб. в месяц
9 428,36 руб. в год
Условия страхования
Пособия начинают платить через 6 месяцев после уплаты взноса
Пособия начинают платить на следующий год после вступления в программу и уплаты взноса
Оплата декрета
Не предусмотрена
Оплачивается
Размер пособия за 140 дней декрета в 2026 году
0
125 тыс. рублей
Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
0
10 837,20 руб.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию