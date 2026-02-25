Многодетный работник может пойти в отпуск в удобное время + еще особые трудовые права
Работающие родители трех и более детей имеют дополнительные права, напомнил Роструд.
Так, если детям меньше 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск такие работники могут взять в удобное для них время до достижения младшим ребенком 14 лет (ст. 262 ТК).
Кроме того, для работника, у которого двое и более детей до 14 лет, коллективным договором могут быть предусмотрены дополнительные отпуска за свой счет: в удобное для сотрудника время, до 14 календарных дней.
Есть ограничения по привлечению многодетных к определенным видам работ: их можно привлекать к служебным командировкам, сверхурочной работе, работе ночью, в выходные и праздники только с их письменного согласия. Они могут отказаться от этих видов работы (ст. 96, 99 и 259 ТК).
Если многодетный родитель – единственный кормилец ребенка до трех лет, а в семье трое и более детей до 14 лет, работодатель не может уволить его по своей инициативе. Исключение — в связи с ликвидацией организации (ст. 261 ТК).
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?