79% россиян хотят ездить в командировки. Отдыхают так от семьи 13%

79% россиян хотели бы ездить в командировки.

Такие результаты получил портал «Работа.ру».

«Большинство опрошенных россиян (79%) хотели бы ездить в командировки по работе. Причем мужчины чаще изъявляли это желание (85%), чем женщины (71%)», — говорится в материале.

Главным плюсом деловых поездок 50% опрошенных назвали возможность наладить деловые контакты. Еще 44% привлекает перспектива посмотреть мир. Повышение эффективности работы отметили 40% опрошенных.

Для 36% работников командировка – это шанс на карьерный рост и повышение. 29% сказали, что деловые поездки – это возможность отдохнуть от офисной обстановки и коллег, а 13% рассматривают командировку как способ отдохнуть от семьи.

В исследовании участвовали 3,2 тысячи россиян.