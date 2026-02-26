КПП ЗП моб
Подотчет, командировки

79% россиян хотят ездить в командировки. Отдыхают так от семьи 13%

Мужчины чаще женщин готовы ехать в командировки.

79% россиян хотели бы ездить в командировки.

Такие результаты получил портал «Работа.ру».

«Большинство опрошенных россиян (79%) хотели бы ездить в командировки по работе. Причем мужчины чаще изъявляли это желание (85%), чем женщины (71%)», — говорится в материале.

Главным плюсом деловых поездок 50% опрошенных назвали возможность наладить деловые контакты. Еще 44% привлекает перспектива посмотреть мир. Повышение эффективности работы отметили 40% опрошенных.

Для 36% работников командировка – это шанс на карьерный рост и повышение. 29% сказали, что деловые поездки – это возможность отдохнуть от офисной обстановки и коллег, а 13% рассматривают командировку как способ отдохнуть от семьи.

В исследовании участвовали 3,2 тысячи россиян.

Автор

Василий С

8
Ольга Ульянова

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?

Комментарии

3
