Льгота по НДС для общепита не зависит от способов доставки, оформления заказа и оплаты
Льготу по НДС могут применять ИП и компании, оказывающие услуги общественного питания, напоминает региональное УФНС.
Освобождение от НДС могут применять такие заведения:
рестораны, кафе, бары, буфеты, столовые, другие аналогичные объекты общепита;
отделы кулинарии при ресторане, кафе, баре, предприятии быстрого обслуживания, буфете, кафетерии, столовой, закусочной;
объекты общественного питания, входящие в состав гостиницы;
вне объекта общепита по месту, выбранному заказчиком, — выездное обслуживание (кейтеринг), доставка блюд.
Порядок применения освобождения от налогообложения НДС услуг общепита не зависит от способов доставки продукции, оформления заказа и оплаты этой продукции покупателем.
Условия для освобождения от НДС по услугам общепита:
сумма доходов за год, предшествующий году освобождения, – не более 3 млрд рублей;
доля от реализации услуг общепита в общей сумме доходов – 70% и более;
среднемесячный размер зарплаты сотрудникам — не ниже региональной по отрасли.
