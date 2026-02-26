Льгота по НДС для общепита не зависит от способов доставки, оформления заказа и оплаты

Освобождение от НДС действует для объектов общепита и при выездном обслуживании.

Льготу по НДС могут применять ИП и компании, оказывающие услуги общественного питания, напоминает региональное УФНС.

Освобождение от НДС могут применять такие заведения:

рестораны, кафе, бары, буфеты, столовые, другие аналогичные объекты общепита;

отделы кулинарии при ресторане, кафе, баре, предприятии быстрого обслуживания, буфете, кафетерии, столовой, закусочной;

объекты общественного питания, входящие в состав гостиницы;

вне объекта общепита по месту, выбранному заказчиком, — выездное обслуживание (кейтеринг), доставка блюд.

Порядок применения освобождения от налогообложения НДС услуг общепита не зависит от способов доставки продукции, оформления заказа и оплаты этой продукции покупателем.

Условия для освобождения от НДС по услугам общепита:

сумма доходов за год, предшествующий году освобождения, – не более 3 млрд рублей;

доля от реализации услуг общепита в общей сумме доходов – 70% и более;

среднемесячный размер зарплаты сотрудникам — не ниже региональной по отрасли.

