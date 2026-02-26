Как в 1С отразить покупку неисключительных временных прав на ПО

Затраты на приобретение лицензии на ПО сроком 1 год признаются равномерно в течение срока действия лицензии.

В бухучете затраты на приобретение краткосрочных прав на объекты интеллектуальной собственности, например, 1С-Битрикс, рекомендуется относить на расходы текущего периода постепенно — в тех отчетных периодах, в течение которых эти объекты используются.

Для постепенного списания стоимости лицензий, не соответствующих условиям признания НМА, можно использовать технический счет 97 (это не «расходы будущих периодов», а именно технический счет для удобства списания затрат) или счет 76.

Для налога на прибыль затраты на приобретение лицензионных прав признаются как прочие расходы на производство и реализацию (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК).

Поскольку при методе начисления расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, когда они возникают исходя из условий сделок (п. 1 ст. 272 НК), затраты на приобретение лицензии на ПО сроком на 1 год признают равномерно в течение срока действия данной лицензии (письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-03-06/1/123430).

Если условия лицензионного договора позволяют отказаться от него досрочно и вернуть часть уже уплаченной суммы, то не списанная часть стоимости программы отражается в составе дебиторской задолженности.

Если же расторгнуть лицензионный договор и вернуть часть суммы невозможно – не списанная часть стоимости программы отражается в балансе по строке 1260 в составе «прочих оборотных активов». Если сумма существенная — нужно выделить в отдельной подстроке к строке 1260.

