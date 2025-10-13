ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Что теряет завод, когда не синхронизированы 1С:Предприятие и Битрикс24

1С:Предприятие и система Битрикс24 — мощные инструменты для автоматизации задач бизнеса. Если между ними нет синхронизации, предприятие теряет данные и время, возникают проблемы при работе с клиентами, товарами и заказами, возможно дублирование информации.

Сферы применения 1С и Битрикс24

1С позволяет вести бухучет, управлять товародвижением, производством, финансами. А CRM-система и корпоративный портал Битрикс24 помогают управлять проектами, организовывать взаимодействие с клиентами и внутри команды.

Настройка синхронизации между 1С и Битрикс24 позволяет обмениваться данными между системами в автоматическом режиме. Это экономит время сотрудников и снижает риск ошибок. Если синхронизация отсутствует, проблем не избежать.

Из-за чего возникают проблемы с синхронизацией

Проблемы с синхронизацией могут возникнуть из-за сложностей в работе 1С или проблем с Битрикс24.

Проблемы на стороне 1С

  • Возможная потеря заявок от клиентов. Менеджер фиксирует документ в Битрикс24, но заявка не попадает в 1С. Это приводит к недопониманию и путанице между отделами.

Например, клиент сделал крупный заказ, но информация о нем попала только в Битрикс24, а в учетную программу («1С») была занесена неверная сумма или срок поставки. Итог — продукция произведена несвоевременно или в недостаточном объеме.

  • Медленный обмен информацией. Менеджер не видит взаимодействия с клиентом после передачи данных в 1С. А пользователи 1С, в свою очередь, не в курсе всей истории обслуживания клиента. Сведения каждый раз приходится уточнять вручную, а это трудозатратно и долго.

Например, клиент позвонил и изменил детали заказа — менеджер внес их в Битрикс24. Информация не успела синхронизироваться с 1С, и сотрудник склада не получил ее вовремя. В результате заказ собрали с ошибкой, а клиент остался недоволен.

  • Сложно анализировать путь клиента. При отсутствии синхронизации трудно отслеживать, как клиенты движутся по воронке продаж и как обрабатываются их заявки на каждом этапе.

Например, клиент оставил заявку на сайте, менеджер связался с ним в Битрикс24 и отправил коммерческое предложение. Но в 1С эта информация не отразилась. Руководитель видит только счет в 1С без истории переговоров и не понимает, почему сделка «зависла» на определенном этапе.

Проблемы на стороне Битрикс24

  • Задвоение данных в CRM. При отсутствии синхронизации с 1С клиент может оказаться в базе несколько раз — под разными названиями или с разными реквизитами.

Например, ООО «ТехПром» уже есть в 1С с ИНН и банковскими реквизитами. Но интеграции с Битрикс24 нет — и там менеджеры завели компанию еще раз как «ТехПром Москва» без ИНН. Поэтому часть сделок в Битрикс24 связана с заказами в 1С, часть — нет. В итоге менеджерам сложно разобраться в истории покупок и взаимодействий с клиентом. 

  • Некорректные остатки и цены. При отсутствии синхронизации с 1С сложно поддерживать актуальность остатков и цен на продукцию. При ручном вводе, особенно если объем большой, не избежать ошибок.

Например, клиент завода оформил заказ через менеджера в Битрикс24, где остатки продукции числились как «в наличии». Но в 1С этот товар уже был отгружен другим клиентам. В итоге заказ пришлось переносить, срывая сроки поставки и подрывая доверие заказчика.

Это лишь часть проблем — на практике их гораздо больше.

Инструменты для настройки обмена

Синхронизацию 1С и Битрикс24 выполняют с помощью:

  • стандартных модулей;

  • API;

  • сторонних сервисов.

Стандартные модули включают базовую функциональность, и дают возможность обмениваться между системами ключевыми данными. Из преимуществ варианта — его легко настраивать, поддерживается разработчиками как 1С, так и Битрикс24. Один из минусов способа — ограниченная функциональность модулей. 

Список решений от 1С, доступных к настройке обмена, можно найти на сайте.

Модули для синхронизации 1С и Битрикс24

Для каждой конфигурации 1С перечень объектов для синхронизации с Битрикс24 может различаться названиями, но в целом, настройка автоматического обмена реализована для:

  • организаций и контактов;

  • товаров и их свойств;

  • сделок, счетов, банковских реквизитов;

  • заказов, оплат и отгрузок;

  • остатков товаров и прайс-листов;

  • печатных форм документов.

Дополнительно к этому, интеграция Битрикс24 с 1С дает возможность работать с КЭДО (кадровым электронным документооборотом).

Нужно скачать установщик модулей и запустить его как внешнюю обработку из 1С. Для Битрикс24 скачивается и устанавливается соответствующий модуль из магазина приложений.

API применяют, когда типовых функций недостаточно. API — более сложный метод, требующий участия программиста. Способ позволяет создавать индивидуальные решения, идеально подходящие под бизнес-процессы конкретного предприятия. 

Через API доступна полная функциональность 1С и Битрикс24, поэтому можно настраивать обмен не только объектами, перечисленными в предыдущем способе. 

Сторонние сервисы поставляют готовые модули для обмена 1С и Битрикс24, включающие базовую или расширенную функциональность. Недостаток этого варианта — зависимость от стороннего поставщика. 

Какой вариант выбрать

Что подойдет вашей компании — стандартные модули или API, зависит от используемой конфигурации 1С, ее версии, а также объема данных и текущих задач. Некоторые моменты, влияющие на выбор:

  • Размер бизнеса. Стандартные модули устроят небольшие компании, работающие в типовых конфигурациях. API выбирают, если нужно обмениваться нестандартными реквизитами, использовать гибкое поведение и особую логику обмена.

  • Решение 1С. Не все конфигурации поддерживают стандартный модуль обмена с Битрикс24. Для них придется разрабатывать кастомную интеграцию. Кроме того, если в типовое решение 1С вносились изменения, стандартный модуль может работать некорректно.

  • Стоимость настройки обмена. Настройка интеграции с использованием стандартного модуля обойдется предприятию дешевле, чем заказ кастомной разработки с использованием API.

Преимущества и ограничения использования API 

Преимущества использования API для синхронизации 1С и Битрикс24:

  • Полная гибкость настройки. Можно самостоятельно определять, какие данные передавать, в каком виде и по какому триггеру.

  • Независимость от платформ. API работает через интернет-протоколы и подходит для любых версий платформ.

  • Мгновенный обмен информацией. Быстрое обновление данных о заказах, клиентах, статусах, счетах и остатках между сервисами.

  • Интеграция с другими сервисами. API открывает путь к подключению внешних систем: интернет-магазинов, сервисов доставки, банков и т. д.

Ограничения при использовании API для синхронизации 1С и Битрикс24:

  • Закрытый контур клиента. Стандартный модуль работает через Push&Pull-сервер Битрикс24, обходя общие ограничения. А при использовании API нужно настраивать такое решение самостоятельно.

  • Конфликты версий. Они могут появляться из-за устаревших конфигураций платформ, несовместимых с текущим модулем интеграции. 

Читайте также:

