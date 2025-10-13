Что теряет завод, когда не синхронизированы 1С:Предприятие и Битрикс24

Из-за чего возникают проблемы с синхронизацией

Проблемы с синхронизацией могут возникнуть из-за сложностей в работе 1С или проблем с Битрикс24.

Проблемы на стороне 1С

Возможная потеря заявок от клиентов. Менеджер фиксирует документ в Битрикс24, но заявка не попадает в 1С. Это приводит к недопониманию и путанице между отделами.

Например, клиент сделал крупный заказ, но информация о нем попала только в Битрикс24, а в учетную программу («1С») была занесена неверная сумма или срок поставки. Итог — продукция произведена несвоевременно или в недостаточном объеме.

Медленный обмен информацией. Менеджер не видит взаимодействия с клиентом после передачи данных в 1С. А пользователи 1С, в свою очередь, не в курсе всей истории обслуживания клиента. Сведения каждый раз приходится уточнять вручную, а это трудозатратно и долго.

Например, клиент позвонил и изменил детали заказа — менеджер внес их в Битрикс24. Информация не успела синхронизироваться с 1С, и сотрудник склада не получил ее вовремя. В результате заказ собрали с ошибкой, а клиент остался недоволен.

Сложно анализировать путь клиента. При отсутствии синхронизации трудно отслеживать, как клиенты движутся по воронке продаж и как обрабатываются их заявки на каждом этапе.

Например, клиент оставил заявку на сайте, менеджер связался с ним в Битрикс24 и отправил коммерческое предложение. Но в 1С эта информация не отразилась. Руководитель видит только счет в 1С без истории переговоров и не понимает, почему сделка «зависла» на определенном этапе.