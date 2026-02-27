Роструд: можно ли при нарушении дисциплины убрать надбавку за увеличение объемов работы

Компенсация за дополнительную работу не зависит от дисциплины или результатов труда.

На предприятии зарплата состоит из двух частей: оклада и персональной надбавки за увеличение объемов работы. Месячный размер надбавки устанавливают на год, выплачивают ее ежемесячно.

Правомерно ли лишение или уменьшение персональной надбавки сотруднику за нарушение трудовой дисциплины или невыполнение должностных обязанностей, если объем выполняемых работ остается неизменным, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Нет, это неправомерно, данная надбавка является компенсационной выплатой за увеличение объема работы, такие выплаты призваны возместить работнику дополнительные трудозатраты. Они не зависят от дисциплины или результатов работы, а привязаны к самому факту выполнения дополнительной работы», — ответил Роструд.

Если объем работы остался неизменным и работник продолжает выполнять тот же увеличенный объем – оснований для уменьшения компенсации нет.

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику положены соответствующие выплаты – ст. 149 ТК.

При увеличении объема работы производится доплата – ст. 151 ТК. Ее размер устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК).