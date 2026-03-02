❗ Налоговая раскрыла, как выявляет признаки серой занятости

Если кассиров меньше, чем касс, это указывают на неофициальную занятость.

Налоговики рассказали, что при расхождении числа трудоустроенных кассиров в разделе «Персонифицированный учет» РСВ и данных ККТ к бизнесу возникнут вопросы. Эти признаки указывают на серую занятость.

Такие случаи выявляют с помощью автоматизированной системы контроля, сопоставляющей данные ККТ, выручки и данные 6-НДФЛ и РСВ.

В расчете рисков учитывается число касс, по которым выручка в сумме за три месяца превысила 50 тыс. рублей в среднем за анализируемый квартал.

Численность сотрудников в РСВ определяется как количество физлиц (уникальных СНИЛС в разделе 3) в выбранном периоде, которым выплачен доход по данным раздела 3, плюс один – сам ИП.

Как считают расхождение по количеству ККТ: (Количество ККТ для расчета) - (Численность сотрудников в РСВ).

Полученное значение – это число неоформленных сотрудников.

Также внимание налоговиков привлекает отсутствие отчетности по форме 6-НДФЛ и страховым взносам либо нулевые показатели, но с зарегистрированными и активными кассами, через которые в отчетном периоде проходит выручка.

Отклонение по сумме выручки считают по формуле: (Выручка по ККТ) / (Количество ККТ для расчета) х (Расхождение по количеству ККТ).

Категория риска присваивается индивидуально на основании утвержденных критериев ФНС, добавили налоговики.