«Опора России»: налоговая адаптация для МСП — это хорошо, но предложенные меры «сильно недотягивают»

Меры, которые предложил Минфин для адаптации малого бизнеса к налоговым изменениям в 2026 году, носят «косметический характер». Они помогут только обрабатывающим производствам и общепиту.

2 марта 2026 года Минфин опубликовал поправки в НК для плавной адаптации МСП к налоговым изменениям 2026.

В частности, бизнес в сфере общепита освободят от НДС с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. До 25 апреля 2026 будет можно изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года, упростят применение пониженных страховых взносов и получение налоговых вычетов по НДС. Подробнее об изменениях мы писали здесь.

Комментируя поправки, глава «Опоры России» Александр Калинин поддержал предложения, но заявил, что эти меры «сильно недотягивают». Поддержку получат обрабатывающие производства и общепит, тогда как остальные изменения — технические.

Например, проблема с уменьшением доходов в виде аванса на сумму НДС. Предприниматели жаловались, что может возникнуть двойное налогообложение, ведь НДС платят по отгрузке, а налог по УСН — по поступлению денег. Сейчас бизнес-сообщество готовит свои предложения о том, как решить эту задачу. Об этом пишет «Коммерсант».

Старший юрист практики налогового консультирования МЭФ LEGAL Данил Садовский назвал поправки «сдержанной реакцией государства», поскольку они носят «косметический характер». Более эффективно было бы перенести точку отсчета выручки на 2026 год и продумать дополнительные основания для микробизнеса в части освобождения от НДС.

Узнайте все последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете: смотрите запись консультации с экспертом Верой Сокуренко!