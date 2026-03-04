Больше 500 тысяч россиян закрыли больничные через MAX

Пациенты могут закрыть больничный без личного посещения медицинского учреждения, доктор проведет онлайн-консультацию в мессенджере MAX, а чат-бот пришлет все необходимые документы.

В мессенджере MAX есть возможность удаленно закрыть больничный, без посещения поликлиники. Врач проведет онлайн-консультацию и примет решение о выписке пациента.

Уже свыше полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью MAX. Пользователь получает уведомление о готовности документа в чат-боте под названием «Госуслуги».

«Для первого использования необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных и авторизоваться на Госуслугах», — сказано в пресс-релизе компании VK.

Кроме того, 86 регионов России при поддержке Минздрава запустили сервисы записи на прием в МАХ. В феврале 2026 года свыше 4 млн россиян с помощью мессенджера попали на консультацию к врачу, перенесли дату приема или отменили визит.

