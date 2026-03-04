Депутат рассказал, кто и сколько может вернуть по вычету на фитнес

Налоговый вычет на занятия спортом позволяет вернуть до 19,6 тыс. рублей в год. Самозанятым он недоступен.

Россияне могут получить до 19,5 тыс. в год по налоговому вычету из суммы, потраченной на занятия спортом.

Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Получить вычет могут налоговые резиденты РФ, которые платят НДФЛ по ставке 13% или 15%. То есть работающие по найму, сдающие имущество в аренду, получающие доходы от инвестиций.

Но вычет недоступен самозанятым, ИП на УСН, ПСН или ЕСХН, безработным и нерезидентам.

Общий лимит социального налогового вычета составляет 150 тыс. рублей в год. Сюда включены расходы на спорт, лечение, обучение и негосударственное пенсионное обеспечение.

«Например, если вы потратили на свой абонемент в фитнес 100 тысяч рублей, государство вернет вам 13 тысяч. Если оплатили занятия двоих детей, потратив по 70 тысяч на каждого, общая сумма расходов составит 140 тысяч, и вы получите обратно 18 200 рублей. Максимальный возврат 19 500 рублей положен тем, чьи суммарные расходы на спорт достигли или превысили 150 тысяч рублей за год. Это может быть комбинация затрат за себя, детей и родителей-пенсионеров», — разъяснил Свищев.

С 2026 года вычет дадут за оплату спортивных занятий за себя, детей до 18 лет или до 24 лет при очном обучении и за родителей-пенсионеров.

«Вычет предоставляется каждому родителю в пределах своего лимита. Если оба супруга работают и платят НДФЛ, семья может вернуть до 39 тысяч рублей в год», — добавил депутат.

Список организаций, дающих право на вычет, есть на сайте Минспорта, а инструкции по оформлению — на Госуслугах и в личном кабинете налогоплательщика.

Справку об оплате физкультурно-оздоровительных услуг по форме, утвержденной ФНС, выдают в клубе или секции по запросу. Также потребуются копия договора с организацией, если он заключался, и чеки или квитанции. Для подтверждения родства с детьми прилагают копию свидетельства о рождении, а для студентов до 24 лет — справку об очном обучении.

Для родителей-пенсионеров понадобятся документы, подтверждающие получение пенсии.

«Все документы должны быть оформлены на того, кто заявляет вычет. Если вы оплачиваете спорт для мамы, справка и договор должны быть на ваше имя», — уточнил Свищев.

Получить налоговый вычет можно через работодателя в текущем году, самостоятельно в налоговой или по упрощенному порядку.