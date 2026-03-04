❗ Налоговики рекомендуют заранее готовиться к новым правилам ЭДО в грузоперевозках
Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ меняет регулирование грузовых автомобильных, авиационных и железнодорожных перевозок.
Одно из требований – обязательный переход отрасли на транспортный ЭДО. То есть с сентября 2026 года перевозчики будут формировать и направлять в ГИС электронных перевозочных документов:
экспедиторские документы;
грузовые накладные (для воздушных перевозок);
транспортные железнодорожные накладные;
транспортные накладные;
заказы и заявки на перевозку грузов.
«Это коснется всех участников логистических цепочек, которые задействованы в перевозке грузов: отправителей и получателей грузов, перевозчиков и экспедиторов», — уточнила замначальника отдела камерального контроля НДС № 1 УФНС по Смоленской области Олеся Андреечкина.
Некоторые операторы ГИС ЭПД уже помогают подключать контрагентов.
Налоговики призывают заранее внедрять новые правила и подключать новых поставщиков к обмену электронными перевозочными документами.
В первую очередь важно перейти на цифровой формат работы с ключевыми партнерами, чтобы снизить организационные риски, подчеркнула Андреечкина.
Начать дискуссию