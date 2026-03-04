Акция Женская сила моб
❗ Налоговики рекомендуют заранее готовиться к новым правилам ЭДО в грузоперевозках

С сентября 2026 года грузоперевозки переходят на транспортный электронный документооборот.

Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ меняет регулирование грузовых автомобильных, авиационных и железнодорожных перевозок.

Одно из требований – обязательный переход отрасли на транспортный ЭДО. То есть с сентября 2026 года перевозчики будут формировать и направлять в ГИС электронных перевозочных документов:

  • экспедиторские документы;

  • грузовые накладные (для воздушных перевозок);

  • транспортные железнодорожные накладные;

  • транспортные накладные;

  • заказы и заявки на перевозку грузов.

«Это коснется всех участников логистических цепочек, которые задействованы в перевозке грузов: отправителей и получателей грузов, перевозчиков и экспедиторов», — уточнила замначальника отдела камерального контроля НДС № 1 УФНС по Смоленской области Олеся Андреечкина.

Некоторые операторы ГИС ЭПД уже помогают подключать контрагентов.

Налоговики призывают заранее внедрять новые правила и подключать новых поставщиков к обмену электронными перевозочными документами.

В первую очередь важно перейти на цифровой формат работы с ключевыми партнерами, чтобы снизить организационные риски, подчеркнула Андреечкина.  

