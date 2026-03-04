Роструд: сотрудника можно отстранить за отказ пройти психиатра

Психиатрическое освидетельствование проходят за счет работодателя. Если сотрудник от него отказывается, его могут отстранить от работы.

Роструд напомнил, что работодатель должен отстранить сотрудника, если тот отказался пройти обязательное психиатрическое освидетельствование.

Такие требования есть для работников, чьи должности или виды деятельности входят в утвержденный перечень. Остальные сотрудники обязательному психиатрическому освидетельствованию не подлежат.

«Если в ходе периодического медосмотра выявлены признаки психического расстройства — работодатель направляет на психиатрическое освидетельствование только тех работников, чья деятельность указана в приказе № 342н», — сказано в телеграм-канале Роструда.

Медосмотры и психиатрические освидетельствования проходят за счет средств работодателя.